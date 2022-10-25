國民黨籲放寬確診者投票 盡快公布相關指引

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨文傳會主委洪孟楷今天表示，韓國已規劃確診者也能投票，台灣為何不能，請中選會與衛福部說清楚，盡快公布確診者投票指引，保障民眾投票權。

九合一選舉確診者能否投票，引發討論。洪孟楷上午在國民黨記者會表示，中選會、衛福部應說清楚，放寬確診管制、確診者投票指引何時公布，到底是看醫學數據，還是民進黨選情變化。很多人都在懷疑政府不公布相關指引，是否考量選舉，民進黨民調好就放寬、民調差就緊縮。

洪孟楷表示，韓國在3月就規劃確診者也能投票，韓國能為何台灣不能；距離九合一選舉投票只剩32天，應讓確診者投票，且提出投票指引，否則恐造成亂象，中選會、衛福部不要再互踢皮球。

與會的國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，韓國經由完善安排，選舉後並沒有明顯疫情高峰，代表規劃、防護做好，開放確診者投票，並不會對疫情造成大影響。他呼籲指揮中心早點規劃，若可以指定時間投票，並做好防護，沒有理由剝奪人民的投票權。

國民黨新北市議員候選人黃心華說，韓國有分時段投票、美國有通訊投票，許多國家也透過電子投票來保障確診者權利，他呼籲政府好好面對民眾的基本權利。（編輯：謝佳珍）1111025