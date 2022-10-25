韓國瑜指願當高雄志工 綠營批想再欺騙市民

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）前高雄市長韓國瑜昨天接受專訪表示，願意回高雄當志工賣菜。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天對此表示樂觀其成。但綠營批韓國瑜被罷免後沒有反省，為了柯志恩選情，想再欺騙市民。

韓國瑜昨天接受電視節目主持人趙少康專訪表示，投票給柯志恩是「買一送二」，可讓前高雄市副市長李四川回任副市長，他則會當高雄終身志工。韓國瑜還說，爭取連任的高雄市長陳其邁落選沒關係，反而可當行政院長，不怕沒工作。

柯志恩今天上午在蓮池潭騎單車宣傳拜票時，接受媒體聯訪表示，這是韓國瑜的幽默，韓國瑜很會行銷農、漁產品，只要能幫助高雄人發大財，大家都樂觀其成。對於李四川回任，柯志恩說，這表示韓國瑜很肯定李四川，這點無庸置疑。

柯志恩說，讓陳其邁當行政院長，她當市長，再加前高雄市長、現任監察院長陳菊，一起協助高雄發展，「大家共組高雄隊，滿好的」。

對於韓國瑜的說法，民進黨高雄市議員黃文益今天表示，韓國瑜被罷免後沒有反省，被罷免後離開高雄，現在為了柯志恩選情，要再來欺騙高雄市民，說要當高雄終身志工，「一個落跑市長現在說要當志工，不會讓市民笑掉大牙嗎？」

黃文益還批韓國瑜似乎要替柯志恩下指導棋，連副市長人選都安插好，要找李四川，「這樣柯志恩可以接受嗎？還是韓國瑜活在自己的時空、世界裡？」相信市民被韓國瑜欺騙後，早已睜大雙眼，不會再相信他的任何鬼話。

無黨籍高雄市議員黃捷也表示，韓國瑜說投給柯志恩是「買一送二」，但品質不好的商品，再便宜大家也不願意買，更何況會需要這種瘋狂促銷、打折的通常都是滯銷品。相信一分錢一分貨，高雄人有智慧，會認明好貨，不會被騙。（編輯：黃世雅）1111025