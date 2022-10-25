蔡其昌率議員路口拜票 拉抬基本盤全面升溫選情

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九合一大選進入倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）25日接受媒體聯訪表示，最後衝刺階段，將透過站路口及掃街，全面升溫選情。中央社記者郝雪卿攝 111年10月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）九合一大選進入倒數階段，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天當母雞帶領市議員參選人站路口及掃街拜票，他表示，最後衝刺階段，將透過站路口及掃街，全面升溫選情。

蔡其昌一早在立委邱議瑩、黃國書、林宜瑾陪同下，帶領中、西、東、南區市議員參選人江肇國、陳雅惠、黃守達、鄭功進、何昆霖等人，在南區復興路二段與忠明南路口拜票，接著並分別前往第三市場、第五市場拜訪攤商，受到民眾的熱烈回應，還有民眾上前合照及為蔡其昌加油打氣。

對於如何讓選情升溫，蔡其昌在接受媒體聯訪時表示，策略是回到選舉基本面，市民期待改變，像今天拜訪的第三市場，經營環境不好，但市府漠視，沒有作為，就會檢視市長參選人提出的願景，他提出10大建設描繪台中市未來4年的願景，技術面會隨著選戰接近而逐漸增溫。

蔡其昌說，今年比往年選舉來得冷，再怎麼冷，選民還是會投票決定未來，投票率現在看起來可能低一點，期盼改變的選民會站出來，透過站路口及各式演講等全面升溫計畫，讓選民回歸市政，看到底哪個市長會帶給未來4年最好的方向。

蔡其昌指出，很感謝立院同仁來台中協助，所有議員參選人都出動掃街及站路口，萬箭齊發，希望最後衝刺階段，拉回到這是一場改變的選戰、這是一場決戰台中未來的選戰，這是他全面升溫選情的方法。

蔡其昌認為，民進黨的支持者一直都在，選戰的過程中或年度裡都會有事件影響產生的波動，民調高低波動很正常，最重要在於基本結構，影響基本結構最大的是執政成績，台灣這幾年在總統蔡英文執政下，從長照、社福、社宅、育兒津貼及班班有冷氣，對年輕人到老人的照顧，大家都可以看得到。

蔡其昌強調，除對外國際地位提升，台灣經濟表現及防疫成績也受全球各國肯定，只有國民黨參選人因為選舉盲目不理性隨意亂抨擊，民進黨執政成績大家都看得到，這就構成民調基本盤，最終波動還是會回歸基本面，他對選情很有信心。（編輯：謝雅竹）1111025