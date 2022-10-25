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蔣萬安稱在立院被圍剿 陳時中：應照程序做

2022/10/25 12:55
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）國民黨台北巿長參選人蔣萬安日前公開疫苗保密協議除外條款，遭民進黨立委質疑涉嫌違法後自稱被圍剿。民進黨台北市長參選人陳時中說，知道揭露程序就應照程序做，要有擔當。

陳時中今天上午到台灣省城隍廟參香並接受媒體聯訪表示，民進黨沒有在圍剿蔣萬安，蔣萬安是立委，要有立委的擔當，覺得應該揭露相關資訊，且法律上也有條文可以做，那就去做。

陳時中指出，合約中的除外條款要有人去執行，蔣萬安可以在立法院做成決議要求公開更多內容，也可以到法院請求揭露，蔣萬安既然知道這些程序，且從去年記到現在還這麼清楚，那就應該依照程序去做，更應該早一點做。

陳時中強調，講出合約內容在立法院的秘密會議上是被禁止的，既然蔣萬安認為可以公開，那請把其餘看到的資訊、包含疫苗價格也一併講出來。

蔣萬安日前憑記憶力默寫出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗保密協議除外條款並公布，遭多名民進黨衛環委員會立委質疑涉及違法抄錄、惡意揭露，蔣萬安因此自稱被圍剿，並表示他無所畏懼，民進黨若真的認為他違法，可以提告或送紀律委員會。

此外，媒體詢問，最新民調顯示可能出現「棄黃保蔣」。陳時中回應，任何可能性都有，但他認為每名參選人都有一定實力，要棄保相當困難，不過想要操作的人還是很多，他與團隊仍維持以公布並討論政見為優先。（編輯：張銘坤）1111025

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