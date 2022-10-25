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中共反台獨 柯文哲：台灣找定位是難題

2022/10/25 13:04
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天被問及中共20大反台獨態度漸強硬一事時表示，「蔡總統都還沒表態所以我也不用表態」，台灣要找到定位的確是個難題。

柯文哲今天出席熊好券2.0抽籤記者會，接受媒體聯訪時被問及，中共總書記習近平20大上表示反對國外勢力介入搞台獨，是否因「抗中保台」激化矛盾。

柯文哲說「蔡總統都還沒表態，所以我也不用表態」、「總統都還沒表態，台北市長先表態不是很奇怪」。媒體追問「你要選總統嗎」，柯文哲回「等我選上我就優先跟你講」。

柯文哲指出，兩岸關係「其實哪裡是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸」，在中美對抗局面之下，台灣如何找到自己定位，的確是個難題。

此外，媒體追問柯文哲是否已經在台玻大樓找好競選2024總統辦公室，以及九合一大選前兩週要請假輔選。

柯文哲表示， 他在台北市每天準時7時半上班、把今天事情做完，才有時間去處理輔選；至於辦公大樓「反正時間到你就會知道」，有在找、有在想，但都是毛胚屋，還早。（編輯：張銘坤）1111025

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