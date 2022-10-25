林佳龍指為韓國瑜2.0擬騙票 侯友宜：現在選市長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市長侯友宜要以贏40萬票作為參選總統門票，把新北市政府當作未來競選總統的辦公室，這行徑就是韓國瑜2.0，有騙票之嫌。

林佳龍日前表示，侯友宜必須在新北市長選舉與2024總統選舉中選擇，不然就坐實了欺騙社會，要當韓國瑜2.0。

林佳龍今天上午到淡水福佑宮參香後接受媒體聯訪時表示，他之前跟館長（陳之漢）直播時也談及過去韓國瑜選高雄市長曾說不會參選總統，後來卻跳票，因此這個情況發生在侯友宜身上，館長也覺得不妥。

林佳龍說，選舉就是跟選民的契約，連4年1任、爭取服務的機會都不願意承諾，就是怕大家會覺得他坐這山、望那山，但侯友宜團隊無論是公開或私下都表示，侯友宜選上市長後就會選總統，而且還說這不是落跑，而是要以贏40萬票以上的超高票，作為當選市長後參選總統的門票，甚至會把未來的新北市政府，當作未來競選總統的辦公室，「這個模式就是韓國瑜2.0」。

林佳龍表示，侯友宜就是已經要承擔2024總統選舉，又怕投票率低、贏得不夠多，所以說要贏40萬票以上，把新北市民當做他的權力階梯，「這個是對不起新北市民，甚至有騙票之嫌」。

侯友宜稍早出席10月份治安會報前接受媒體聯訪，媒體詢問林佳龍質疑他志在總統選舉，不要去做韓國瑜2.0的看法；侯友宜說，他現在是在選2022新北市長，也規劃了新北市2030新願景工程，最重要的是讓新北市今天比昨天更好，未來新北市會更好，讓新北市民過好日子。（編輯：李錫璋）1111025