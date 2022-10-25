民進黨提雲嘉區域治理 王育敏：我當選才能實踐

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）民進黨雲嘉嘉3縣市長參選人今天聯合召開記者會，提出醫療合作等三大主張，國民黨嘉義縣長參選人王育敏說，嘉市及雲縣都是國民黨執政，要談雲嘉嘉區域治理要王育敏當選才能實踐。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天與雲林縣長參選人劉建國、爭取連任的嘉義縣長翁章梁共同召開「雲嘉嘉聯合記者會」，提出支持18歲公民權、三方醫療合作、區域聯合災防三大主張。

翁章梁指出，面對高齡化、少子化、空氣品質惡化、通貨膨脹與極端氣候等問題，未來城市要朝永續經營的方向前進，雲嘉嘉更要透過區域聯合治理，並串連災防與民防系統，建立聯合指揮系統來加強城市韌性。

對此，王育敏回應指出，18歲公民權本就是國民黨支持的立場，大家都可以共同響應。

她說，不論是哪一個縣市，共同生活圈的縣市本來就應該要有區域聯合治理的概念，反倒是翁章梁在嘉義縣自成一格、根本沒有試圖和雲林縣及嘉義市進行區域整合。

王育敏指出，現在嘉義市及雲林縣都是國民黨執政，若真要談雲嘉嘉區域治理，也是國民黨籍的她當選，才有實踐的可能性。（編輯：卞金峰）1111025