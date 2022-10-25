高端補助赴日PCR 蔣萬安：花錢消災也不能草草了事

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）高端疫苗宣布28日至年底前接種高端且要赴日的民眾可免費做PCR。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，不是只有年底前赴日才有此困擾，高端要花錢消災也不能草草了事。

蔣萬安下午在競總「市民基地」接受媒體聯訪，被問及高端疫苗昨天宣布，自10月28日至年底前，免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務一事。

蔣萬安說「「難道只有在年底前去日本，才會有這樣的困擾嗎」，批評高端要花錢消災，也不能如此草草了事。

蔣萬安再批評民進黨台北市長參選人陳時中護航高端，陳時中去年7月20日說高端疫苗是有條件通過緊急使用授權（EUA），一年內應檢送國內外執行疫苗保護效益報告，但直到現在這份報告還沒看到，政府就應該立即撤銷EUA。

此外，蔣萬安日前憑記憶力默寫出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗保密協議除外條款並公布，遭多名民進黨衛環委員會立委質疑涉及違法抄錄、惡意揭露，蔣萬安因此自稱被圍剿，並表示他無所畏懼，民進黨若真的認為他違法，可以提告或送紀律委員會。

陳時中今天回應民進黨沒有圍剿蔣萬安，蔣萬安是立委，要有立委的擔當，覺得應該揭露相關資訊，且法律上也有條文可以做，那就去做。

蔣萬安被問及此事時強調，立法委員的職責是要監督政府，但民進黨立委卻是監督在野黨立委，只因為他戳破謊言、揭開高端採購的黑箱，「但是我無所畏懼，因為我堅定站在人民的一方，捍衛人民知的權利」。（編輯：李亨山）1111025