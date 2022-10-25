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鼓勵長者運動 陳時中晚間廟口開講示範深蹲

2022/10/25 22:42（10/25 23:02 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中近期進行12區廟口開講行程向市民講述政見，他今天表示，長者需要持續運動，且要用正確的方法才不會受傷，並示範5下深蹲以身作則。

陳時中今天晚間偕同民進黨台北市議員參選人邵維倫、劉耀仁、洪婉臻等人到中正區永義宮舉辦「阿中廟口開講」活動，向市民介紹國際事務局、捷運及YouBike 2.0E、都更、居住政策等政見，現場估約300人參與。

談到長者政見，陳時中說，新台幣1500元的重陽敬老金一定要發，並補助老舊公寓裝設電梯，且他知道長者們在社區唱歌時會有版權問題，甚至有人因此吃上官司，因此將由政府出面和廠商談妥，讓大家歡唱免煩惱。

陳時中表示，長者需要持續運動，但要有專業教練陪同、帶領，使用正確的方法才比較不會受傷，所以將來會發展銀髮族友善課程，並協助社區發展關懷圈。

陳時中提及，蔣萬安日前曾拋出深蹲換乘公車想法，「深蹲我也會，我在這做一下給你們看好不好？」引發台下一陣歡呼，他現場放下麥克風，開始示範5下深蹲，讓在場民眾掌聲及尖叫，還有人讚「有夠標準」。

示範完後，陳時中繼續講述政見，說到一半還自嘲有點年紀了，運動一下就會喘，「年紀有了啦」。（編輯：張芷瑄）1111025

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