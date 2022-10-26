吳釗燮：烏克蘭友台主席來訪生變與戰事加劇有關

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（中央社記者溫貴香台北26日電）外交部長吳釗燮今天表示，烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科訪台計畫生變，背景因素很多，尤其與當地戰事加劇、能源關鍵基礎設施遭到強力破壞有關。台灣隨時歡迎梅列日科來台訪問。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）於8月17日宣布成立跨黨派友台小組，當時有15位烏克蘭國會議員參加，希望與台灣發展經濟、文化、人道救援或其他領域的友好雙邊關係；立法院也在10月11日由立委黃世杰正式成立台灣與烏克蘭國會議員友好協會，有超過40位跨黨派立委加入協會，共同表達台灣對烏克蘭的支持與聲援。

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立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮報告外交業務，並備質詢。吳釗燮說明，梅列日科告訴外交部他無法來台，外交部所了解背景因素應該蠻多的，尤其跟烏克蘭當地戰事加劇，以及能源關鍵基礎設施遭到強力破壞有關；無論如何，梅列日科是友台小組主席，只要他準備好，台灣隨時歡迎。

有關是否承諾立陶宛成立2億美元投資基金一案，吳釗燮表示，有關於投資立陶宛的事情，一切都按照程序非常順利進行中，希望審查程序告一個段落後能夠公開，讓社會各界、也讓立陶宛各界能夠了解台灣對立陶宛的關心及對建立更密切經貿關係的意願。（編輯：郭無患）1111026