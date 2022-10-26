蔡總統：國際挺台 了解台灣人有決心保護自己國家

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總統蔡英文（右）26日在總統府接見2022全美台灣同鄉會返台參訪團，蔡總統全程用台語致詞，向鄉親們說，國門已經開放，現在回來已經不用隔離了，「那就常常回來吧」。中央社記者鄭傑文攝 111年10月26日

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見2022全美台灣同鄉會返台參訪團，她說，台灣現在經濟穩定，整體發展也越來越好；這幾年國際友人都很支持台灣，了解台灣人有決心保護自己國家與價值。

蔡總統今天在總統府接見「2022全美台灣同鄉會返台參訪團」並全程用台語致詞。她說，去年全美台灣同鄉會成立滿50年時，她透過錄影感謝，也提到希望疫情早點結束，鄉親們可以回台灣看一看，現在大家在這裡，她很感動也很歡迎。

蔡總統說，鄉親們在海外打拚事業，也拚台灣的外交，她很欽佩。例如，疫情期間協助美國社會防疫，也在國際上幫忙宣傳台灣防疫成績，用行動支持台灣參加世界衛生大會與聯合國國際組織，讓國際看到台灣有意願也有能力貢獻世界。

蔡總統指出，去年的公投因為有大家的支持，在海外幫忙宣傳，所以公投的結果讓政府可以守住路線與正確的價值，她要謝謝大家。

她說，大家在海外替台灣拚外交，政府這幾年來也顧好台灣，這次大家回來應該有發現，台灣現在的經濟穩定，整體發展也越來越好，防疫得到國際肯定，從13日開始國門已經開放，現在回來已經不用隔離了，「那就常常回來吧」。

蔡總統表示，台灣經濟表現是在穩定中成長，很多產業在世界上都有關鍵地位，台灣社會照顧體系這幾年來也做了很多，台灣人需要照顧的時候，都有一個體系能夠照顧。這幾年來國際上的友人都很支持台灣，也了解到台灣人有決心要保護自己的國家、保護自己的價值。

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「現在我們出去說我們是台灣人，我相信沒有人會說台灣在哪裡？你們是泰國嗎？現在台灣比泰國更有名。」她接著提到，真的有很多外國人告訴她，以前說從台灣來，他們會問說台灣在哪裡、是泰國嗎？「現在不會有人搞錯了」。

蔡總統向鄉親表示，她相信大家一定可以看到台灣現在的改變與進步，如果政府有做不夠或做不好的地方，請大家不要嫌棄，給政府鼓勵指教，也希望大家繼續支持台灣。（編輯：蘇志宗）1111026