高端試驗涉中資 蔣萬安：陳時中沒抗中保台DNA

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，事實證明對手陳時中護航的高端疫苗，第2期臨床試驗是委託中資公司進行數據分析。照陳時中抗中保台的標準，陳時中自己就是說一套做一套，根本沒有抗中保台DNA。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪時表示，民進黨台北市長參選人陳時中常談抗中保台，自稱有抗中保台DNA，結果事實證明陳時中護航的高端疫苗，第2期臨床試驗是委託中資公司進行數據分析。

高端疫苗2期臨床試驗被質疑委託涉中資的丘以思公司執行，衛福部長薛瑞元今天說，丘以思母公司是今年10月公布合併中資，不排除重啟藥品臨床試驗（GCP）可能，確保臨床試驗資料保存。

蔣萬安表示，照陳時中抗中保台的標準，陳時中自己就是說一套做一套，根本沒有抗中保台DNA。

蔣萬安指出，民進黨是抗中不保台，掛著抗中的招牌，幹得都是分贓的買賣。民進黨在這次選舉中無所不用其極抹黑抹黃不成，現在要抹紅，用意識形態撕裂台灣社會，非常令人不恥。國民黨絕對不懼戰、不求戰，更重要的是希望所有台灣民眾都愛這片土地、捍衛這片土地。

他說，他在立法院支持強化國防，應對各項挑戰，只要中華民國是開放多元社會，堅守民主信念，尊重媒體多元聲音，台灣人捍衛這片土地、保家衛國是絕對沒有疑問。

媒體詢問，選前之夜搶下總統府前凱達格蘭大道的路權，要如何動員，蔣萬安表示，選舉剩下30天，會把握每次活動宣傳，持續與市民朋友對話，告訴大家他對台北市政擘劃的願景。他在30日要舉辦台北隊召集令，讓市民基地正式啟用，就是強調市民才是真正的主角，希望所有市民都加入台北隊，大家都能踴躍參與選前各項活動。

對於11月5日舉辦的台北市長選舉辯論會，蔣萬安指出，選舉還是需要回到政策主軸，希望參選人持續端出政見讓市民檢驗，爭取成為市民心中最好的選擇。辯論會最重要的是透過正面闡述，告訴市民對台北市政擘劃方向、提出政見、解決什麼問題，他會把握行程空檔加緊準備，全力以赴。（編輯：郭無患）1111026