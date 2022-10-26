羅致政建議爭取新邦交 吳釗燮：不排除任何可能

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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨立委羅致政今天要求外交部承諾中國不會挖走友邦，以及爭取新增1到2個邦交國。外交部長吳釗燮說，面對中國挖台灣邦交國的挑戰，會全力鞏固邦交；至於承諾爭取新友邦，他表示，不排除任何可能性。

立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮進行業務報告，國民黨立委江啟臣關切20大以後，中國對台灣的打壓只增不減，外交部有無預測最壞狀況。

吳釗燮說，有做這方面的評估，邦交國首當其衝，有看到一些蛛絲馬跡，但沒有辦法講。至於友邦教廷動向，他表示，外交部有做相關分析，教廷與台灣的關係在短時間內不會有問題。

民進黨立委羅致政質詢關切，習近平走向習皇帝之後，戰狼外交會更強勢還是會採取完全不一樣方式？吳釗燮表示，台灣面對的情勢應該會更加困難，就大戰略而言，以習近平的人事布局，用人唯親，可以想像這些外交官一定想要有所表現，做一些事情能夠讓上面看到。

羅致政關切面對中國的新情勢，美中關係會更競爭還是會合作？吳釗燮說，競爭會愈來愈多，本來有些需要合作的項目也因為競爭愈來愈多，合作空間會愈來愈小。

羅致政追問未來在邦交的爭奪戰上，台灣的壓力會不會愈來愈大？吳釗燮表示，會，的確有看到一些預警情資，針對這些預警情資進行認真查證與處理中，希望邦交不會受到中國的影響，政府面對邦交國（指中國挖邦交國）的挑戰會愈來愈大。

羅致政要求承諾未來邦交國不會被中國挖走，吳釗燮說，作為外交部長，維護邦交是職責，不只他而是所有外交部人員都有職責，除了邦交國外，也有很多國際社會上的好朋友，希望這些正式外交關係能夠鞏固。

是否有機會能爭取1到2個邦交國，吳釗燮表示，沒有排除任何的可能性。

談到兩岸情勢，吳釗燮表示，從2020年到今年，中國對台威脅快速成長，不管中國決定明年、2024年或2035年要攻打台灣，對台灣而言最重要是做好自我防衛。（編輯：謝佳珍）1111026