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楊文科競總辦音樂與手作活動 邀親子同樂

2022/10/26 15:46（10/26 15:56 更新）
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國民黨新竹縣長參選人楊文科29、30日將在競選總部舉辦假日FUN輕鬆第4波活動，安排音樂演出與親子手作活動，歡迎家長帶著孩子來遊玩。（楊文科競選總部提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日
國民黨新竹縣長參選人楊文科29、30日將在競選總部舉辦假日FUN輕鬆第4波活動，安排音樂演出與親子手作活動，歡迎家長帶著孩子來遊玩。（楊文科競選總部提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）競選連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科今天表示，10月29、30日將舉辦音樂與親子手作活動，安排有薩克斯樂團演出，以及DIY萬聖節面具等，邀請家長帶著孩子來遊玩。

楊文科競選總部發布新聞稿表示，29日下午3時30分安排薩克斯樂團演出，演出流行音樂、漫畫卡通、懷舊老歌等，帶來美好音樂饗宴。

楊文科競選總部指出，30日下午3時30分有親子手作活動，主題為DIY-Halloween萬聖節，將由指導老師教孩子在面具上，繪畫喜好圖案、黏貼等，能激發孩子創造力、想像力和色彩，製作專屬面具。

楊文科競總表示，此外，因教室空間有限，並鼓勵兒童獨立思考啟發創作潛能，家長不進入教室陪同，可以在吧檯休憩區，或兒童遊戲區等候休息，也可在現場了解楊文科的政見。（編輯：方沛清）1111026

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