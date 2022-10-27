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首頁 / 政治

詐騙嫌犯被勸返中受審 僑委會了解台僑是否受脅迫

2022/10/27 11:25
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）民進黨立委羅致政今天稱，中國在海外設置警僑海外服務站，勸海外詐騙嫌疑者返中國受審，他擔心台僑是否有被勸去中國的問題；僑委會委員長童振源說，會特別了解台灣僑胞是否受到脅迫，並想辦法協助。

立法院外交及國防委員會今天邀請童振源報告業務，並備質詢。

羅致政質詢指出，中國在過去一、兩年間設置警僑海外服務站，童振源回應，有聽說此事，主要是中國在防制治安、詐騙事件。

羅致政說，中國設置警僑海外服務站在全世界大概有100多個點，根據公安的說法，2021年到現在為止，已經勸返20幾萬人回到中國接受法律審判；他擔心台灣僑民是否會有被勸去中國的問題。

羅致政說，中國嘴巴上說是勸返，但其實是把中國國內的親人當人質，要求有詐騙嫌疑的人回到中國，講難聽就是威脅。許多國家已開始重視此問題，因為恐怕違反當地法令。

童振源答詢指出，目前並不清楚中國的相關做法，但僑委會會了解台灣僑胞是否有受到干擾或受害，如果台僑受到威脅、脅迫，會想辦法克服與協助。

羅致政強調，中國這樣的做法與手段，有違背當地法令的疑慮，也可能危害到台僑人身安全，台僑如果犯錯，應引回台灣，他要求僑委會了解狀況，是否有台僑被中國警僑服務站要求去中國自首。（編輯：郭無患）1111027

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