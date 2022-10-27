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屏市長選戰李清聖不滿文宣抹黑 按鈴申告盼揪發送者

2022/10/27 15:04（10/27 15:51 更新）
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選戰倒數30天，屏東市長選情激烈，署名周佳琪後援會的文宣攻擊民進黨屏東市長參選人李清聖（圖）是「屏東牆頭草」，李清聖得知文宣內容，相當不滿，認為是不實謠言，27日前往屏東地檢署按鈴申告。中央社記者李卉婷攝 111年10月27日
選戰倒數30天，屏東市長選情激烈，署名周佳琪後援會的文宣攻擊民進黨屏東市長參選人李清聖（圖）是「屏東牆頭草」，李清聖得知文宣內容，相當不滿，認為是不實謠言，27日前往屏東地檢署按鈴申告。中央社記者李卉婷攝 111年10月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）選戰倒數30天，屏東市長選情激烈，署名周佳琪後援會的文宣攻擊民進黨屏東市長參選人李清聖是「屏東牆頭草」、「劣跡斑斑」，李清聖認為是不實謠言，今天前往屏東地檢署按鈴申告。

屏東市長選情五五波，由國民黨屏東市長參選人周佳琪對決民進黨屏東市長參選人李清聖。

今天一份署名周佳琪後援會的文宣內容寫著「屏東牆頭草、風吹三邊倒」，指稱第1次選民進黨屏東縣黨部主委靠蘇震清，最後落選，第2次轉頭投靠潘孟安而當選，第3次連任竟找藍軍當人頭；背面還附上李清聖擔任主委期間，提名的鄉鎮長人選皆與貪污案相關，稱「劣跡斑斑」。

今天上午人正在屏東市區掃街的李清聖，得知文宣內容，相當不滿，行程結束後，在律師錢政銘陪同下，立即轉往屏東地方檢察署依違反選罷法按鈴申告，希望查明幕後發送者。

針對文宣內容，李清聖接受媒體聯訪指出，當年為參選無給職的民進黨屏東縣黨部主委而放棄連任縣議員，並依照黨的規定辦理鄉鎮長提名作業，黑函內容根本顛倒是非。

李清聖呼籲，要敢做敢當，不要躲在「後援會」背後發送黑函，傳播不實謠言。

周佳琪競選總部發出聲明表示，文宣內容已註明周佳琪後援會，就是負責；所指的劣跡斑斑內容都是經過法院認證的事實，交由社會公評。（編輯：陳仁華）1111027

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