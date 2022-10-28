薛瑞元夜赴陳時中競總 國民黨批行政不中立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王朝鈺台北28日電）媒體報導衛福部長薛瑞元昨天帶領指揮中心團隊，前往民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部，國民黨今天批評，行政徹底不中立，國民黨為此提出最強烈的抗議。

薛瑞元受訪時強調是「純聊天」，昨天是他接任部長100天，只是約見面談談這100天酸甜苦辣。

媒體報導，薛瑞元等人昨天晚間赴陳時中的競選總部，遭外界質疑行政不中立。國民黨下午發出新聞稿，副發言人郭音蘭指出，面對輔選國家隊出動，國民黨要提出最強烈的抗議，並呼籲台灣人民理性判斷，唾棄行政不中立的黨意官員。

針對基隆市長林右昌助選時提及年輕、漂亮的候選人「去選美就好了」，國民黨婦女部也發出新聞稿，要求林右昌道歉，國民黨婦女部表示，難以想像這個講求自由民主與平等的社會居然還存在這麼落伍的言論，更何況該言論從堂堂縣市首長口中說出，實在有失格調，林右昌欠全台灣婦女朋友一個道歉。

國民黨婦女部指出，女性參政一直以來會受到相當多的挑戰，包含對能力的質疑，或是對外貌、年齡的比較，也容易被貼上花瓶的標籤，但是政治人物的訴求、政見和「施政專業度」才是應該被關注的重點。

對此，林右昌透過基隆市政府發言人游本明向中央社記者表示，對於日前出席基隆市議員參選人陳明建造勢活動時的發言，遭斷章取義而致扭曲誤解，他表示遺憾與歉意，他並沒指涉任何個人的意思，請不要為政治目的無限上綱。

林右昌強調，他一向尊重女性，在8年市長任內任用大量女性主管，基隆市政府女性主管更高達57.6%，都有很傑出的表現。（編輯：蘇龍麒）1111028