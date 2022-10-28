綠估近10縣市勝負難定 蔡英文凱道會師下週首登場

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北28日電）選戰進入倒數1個月，綠營高層今天評估，高雄、台南、屏東、嘉義縣4縣市選情穩定，近10縣市勝負難定，下週將啟動選戰主訴求中央與地方連結，如11月5日黨主席蔡英文將與參選人合體會師凱道，訴求為家鄉投票。

面對年底九合一選戰，綠營高層晚間表示，世界都在看民主台灣，選民最後的選擇，今年的選舉選情慢熱，直到中選會抽籤後，各地選情才熱起來，下週起民進黨也將選戰主訴求，由中央連結地方，展現中央與地方團結氣勢。

針對各陣營民調滿天飛，該人士表示，距離選舉還有一個月，選情的任何預測與評估都當成警訊，讓大家有更強烈的危機意識未必不好。

該人士表示，地方選舉除了掃街拜票、造勢活動等等，選戰最後關鍵，會根據不同縣市選舉的最後衝刺主要訴求集中起來，讓選戰主訴求中央地方連接起來，下週就會啟動，強化宣傳力道，讓選戰主訴求能夠發揮，如台北市、新北市兩位市長參選人11月5日將與蔡英文在凱道合體，催化支持者、凝聚力量，號召支持者歸隊。

該人士評估，目前勝負難定的縣市接近10個，像是南投縣大家覺得沒有機會，但很快已經追上來算是接近，這種快速拉近的縣市，常常就會逆轉；桃園市部分，鄭運鵬急起直追，1個月跑了1000個行程，非常賣力，桃園選情就是55波膠著中。

新竹市選情，綠營高層表示，國民黨參選人林耕仁地方議員全力支持，不至於被放棄，民眾黨參選人高虹安人設有出問題，所謂高虹安民調越打越高，那是名嘴的吹捧，高虹安過去在資策會的行為因為沒有選舉沒有被檢驗，現在包含內線交易的檢驗就是很嚴酷，因此，他不認為新竹市勝算不高；苗栗縣長選舉勝選機率蠻高的；澎湖縣則是三分天下。

台北市長選情，綠營高層說，剛提名台北市長參選人陳時中的時候，情況相當不錯，後來遇到亂流，現在基本上是已經穩定，接下來就是按部就班打選戰，最後開票結果出爐才能分出輸贏，現在已經回到提名階段的民調支持度。

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基隆市長選情，綠營高層表示，基隆市長林右昌有說，抽完籤之後，與市長參選人蔡適應一起車隊掃街，民眾反應非常好，從內部民調也看出來有這樣的效果，基隆市，他覺得有比較高的勝算沒有問題。

宜蘭縣選情，綠營高層說，2009年蔡英文剛擔任黨主席，唯一勝選是宜蘭縣，但那次選舉，到選前一天，民調還是小輸，最後宜蘭贏了1萬6000票，加上宜蘭縣長林姿妙涉貪案10月31日就要開庭，因此對宜蘭縣選情很有信心。（編輯：林興盟）1111028