柯文哲屏東輔選同框蘇清泉 合體不談藍白合

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）選戰倒數，台灣民眾黨主席柯文哲今天到屏東輔選，為無黨籍里港鄉長參選人藍婉倩站台，卻意外同框國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。是否有藍白合可能？柯文哲回應，目前沒談到。

29歲的藍婉倩以無黨籍身分參選里港鄉長，今天晚間6時她在里港鄉舉辦青年座談會，南下輔選的柯文哲也現身站台，蘇清泉同時也出席座談會，2人合體同框。

柯文哲會後立即轉往屏東夜市與黨內的6名參選人一起掃街拜票，受到在地民眾熱情招呼。

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柯文哲接受媒體聯訪指出，現在的年輕人不太喜歡參與政治，年輕人願意參政就給他鼓勵。媒體追問「今天同框蘇清泉，有沒有藍白合的可能？」柯文哲則回應，目前沒有談到。

藍婉倩指出，柯文哲市長做為台灣第三大黨先驅，了解不是派系政黨才能參選，每個人都有機會為家鄉做事。至於會不會加入台灣民眾黨？藍婉倩說，參選初心要為鄉親負責，目前並不考慮加入任何政黨。（編輯：郭諭儒）1111028