蔡英文：年底選舉結果 決定世界怎麼看台灣人選擇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、賴于榛台北29日電）民進黨主席蔡英文28日晚間率黨公職出席社群之夜時強調，年底地方首長與議員選舉以及18歲公民權修憲複決，大家的一票，除了決定執政路線是否要繼續往前走，更是決定，國際會不會持續更有力的支持台灣，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇。

蔡英文昨晚出席「人蔘轉大人」社群之夜掀起最高潮，這也是年底九合一選舉中唯一場，她以台灣隊長之姿推薦基隆市長參選人蔡適應、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬，並強調把辣台派老朋友找回來，是想請大家幫忙18歲公民權的修憲複決。

蔡英文回憶說，她18歲就被父親要求去考駕駛執照、學開車，而從明年開始，民法完全行為能力的行為人由20歲降到18歲，以後18歲年輕人不但可開車、開公司也可租房子，不論在民法或刑法上，都是一個要負責任的大人。

她說，2020年總統大選817萬票創下歷史上最高的總統得票數，而18歲公民權需要有965萬張同意票，這代表有投給蔡英文都要投同意，沒有投給蔡英文也要投同意；她請辣台派跨出同溫層，說服身邊的朋友與碰到的人支持18歲公民權，支持台灣民主更進步。

蔡英文現場公布為台灣挺身而出的行動代號就是「817965」，號召11月26日都去投票，今年底選舉不只是地方選舉，更攸關台灣民主、執政方向與台灣未來的發展。

她強調，投給18歲公民權，這一票，投給台灣年輕人，也投給台灣的民主，讓台灣的民主制度更進步、更深化；年底的選舉，大家的一票，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇。

蔡英文指出，11月26日選舉若選得好，中央地方的合作會更好，執政也會更強而有力，國際間也會對台灣更有信心；若選的不理想，國際可能會解讀並問說，「台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話會不會對台灣的信心打折扣呢？」

她強調，年底的選舉，大家的一票，除了決定執政路線是不是要繼續往前走；更是決定，國際會不會持續更有力的支持台灣，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇。

蔡英文指出，北北基桃是最艱困選區，如果能夠克服困難，讓民進黨提名的參選人順利當選，相信他們一定可以讓北北基桃首都圈，成為國際級的大都會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此次是蔡英文第4度參與社群之夜，現場座位在網路報名一開放就秒殺額滿，昨晚辣台派們齊聚會場，無法到場的人也可透過網路線上收看，零時差、零距離感受現場氛圍。

社群之夜除了現場1200個位子滿座，活動同時在蔡英文YouTube頻道和臉書進行直播，兩平台最高在線人數合計約8000人，累積觀看數在昨晚10時破10萬人；yahoo平台於晚間10時累積觀看數約11.6萬人。（編輯：林克倫）1111029