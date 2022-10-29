國民黨行動中常會下週移師竹市 為林耕仁拉抬聲勢

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）九合一選舉進入倒數，新竹市長因藍綠白3組人選，選情膠著，國民黨下週將到新竹市召開行動中常會，為黨籍市長參選人林耕仁造勢，地方輔選人士指出，這對凝聚藍營支持者，有非常大的幫助。

國民黨在九合一選舉進入最後一個月的階段，一連安排5場行動中常會，首場10月26日在基隆市舉行，為國民黨基隆市長參選人謝國樑拉抬選戰氣勢，下週11月2日將移師新竹市召開中常會，為選情陷入膠著的林耕仁造勢。

黨務人士今天指出，新竹是艱困五五波選區，林耕仁一直很努力，與對手民眾黨市長參選人高虹安、民進黨的參選人沈慧虹相比，是最資深且最了解新竹在地的人選，但目前黨內掌握的民調，林耕仁的狀況差強人意，因此希望黨中央在最後的關鍵時刻幫忙拉抬，盼能在最後迎頭趕上，爭取勝選。

藍營地方輔選人士說，新竹雖然是「三腳督」的態勢，但高虹安近日與台中市長盧秀燕同台，或是遭受到綠營攻擊時，有藍營人士出面聲援，這都會讓藍營支持者誤以為高虹安也是可支持的對象，甚至誤以為新竹市已是「藍白合」的態勢。因此黨中央來造勢支持，可確立林耕仁是藍軍唯一提名的人選，不但能破除藍白合的氛圍，也對凝聚藍營支持者，有很大的幫助。

談到目前新竹市的選情，這位地方輔選人士則說，目前很膠著，勝負差距小，所以後續將持安排黨內重量級人士來站台，像是下週就將邀請到前高雄市長韓國瑜前來站台。

這名地方輔選人士說，邀請黨內大咖站台，目的就是要凸顯林耕仁「正藍軍」的身份，催出國民黨內包括深藍、知識藍等不同區塊的基本盤，與對手比拚，盼能複製國民黨立委鄭正鈐2020年在新竹市，同樣面臨三腳督的勝選模式。

此外，為拉抬藍營選情，黨內要角持續在各地奔走，朱立倫今天就在宜蘭、新北、基隆、苗栗、嘉義市等地為黨籍參選人站台，下週除了率領黨部團隊到新竹市召開中常會，為在地參選人拉抬聲勢外，週末也要到高雄，拜訪各藍營議員參選人的總部加油打氣，當天也將趕往花蓮，參加花蓮縣長徐榛蔚的總部成立大會。

至於在韓國瑜方面，10月30日將到新北市與桃園市為國民黨的議員參選人站台造勢，值得注意的是，韓國瑜要到新北市參加國民黨議員林金結舉辦的「新北市長侯友宜X新北市議員林金結聯合競選連任三峽造勢大會」，外界關注是否將與侯友宜同台。

但目前據了解，侯友宜尚未安排此行程，因此無法確定是否有機會同台造勢。（編輯：翟思嘉）1111029