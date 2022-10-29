馬英九訪金門協議簽署地 籲小三通復航

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爭取連任的金門縣長楊鎮浯（左）29日舉行競選總部成立大會，前總統馬英九（右）專程前往站台打氣；在出席大會前，馬英九先到金門縣地政局參訪金門協議當年簽署地，並觀看陳列的相關歷史照片。。中央社記者黃慧敏攝 111年10月29日

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）前總統馬英九今天走訪32年前兩岸「金門協議」簽署現場時表示，從金門協議到兩岸三通交流，換來兩岸和平共處。他很遺憾現在兩岸完全不來往，呼籲儘速恢復小三通交流。

民國70年代，台灣海峽偷渡犯在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下，經常發生船難意外。基於人道原則，中華民國紅十字會與中華人民共和國的中國紅十字會，以非官方組織身分於民國79年9月11日和12日，在金門簽訂司法互助協議，這是兩岸司法互助的重要開端。當時簽署的地點，後來改為金門縣地政局辦公廳舍。

爭取連任的金門縣長楊鎮浯競選總部成立大會今天舉行，馬英九專程前往站台打氣；在出席大會前，他先到金門縣地政局參訪金門協議當年簽署地，並觀看陳列的相關歷史照片。

馬英九致詞表示，他擔任陸委會副主委時，由海基會秘書長陳長文代表簽署這項協議，這項協議歷史意義重大，代表兩岸可以坐下來對話，並且可以談出結果，即使大家對於這個協議日期是使用「西元年」或「民國年」有不一樣的看法，但可以各自表述、解決問題，又不會傷害彼此的利益，這就是一個好的開始。

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馬英九表示，從金門協議開啟兩岸的對話，之後兩岸在既有共識下，各自表述。從金門協議到兩岸三通交流，在大家努力下，換來兩岸後來的和平共處。尤其在小三通正常通航時，所帶來的榮景與融洽的兩岸人民交流互動，顯示穩定的兩岸關係能為人民帶來福祉。

在接受媒體聯訪時，馬英九說，現在兩岸完全不來往，實在不可思議，兩岸要和平，一定要對話，呼籲儘速恢復小三通交流。（編輯：郭諭儒）1111029