深化台日美夥伴關係 總統：強化全球民主韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天為「今後台日美關係展望」國際研討會錄影致詞表示，台灣將會與日本及美國加強推動GCTF，持續擴大合作規模；未來台日美不僅要加深彼此夥伴關係，更要跟更多民主國家合作捍衛共同信念，強化全球的民主韌性。

總統府下午發布新聞稿說明，總統蔡英文中午以錄影方式為全日本台灣連合會舉辦之「沒有外交關係的50年－今後台日美關係的展望」國際研討會致詞，總統首先感謝「全日本台灣連合會」的付出，多年來透過各種行動，持續促進台日交流。

總統說，過去這幾年，台灣和日本、美國，攜手合作，對抗疫情。現在，面對疫後時代的挑戰，以及國際情勢的變化，相信台日美的合作將持續深化，一起努力實現「自由開放印度太平洋」願景。

她提到，儘管台灣和日本、美國，都沒有正式的外交關係，但在各領域持續緊密合作、交流。台日美的夥伴關係，不僅促進區域的穩定發展，更為世界帶來許多貢獻；例如，這幾年來，台灣積極推動GCTF，也就是「全球合作暨訓練架構」。

總統說，GCTF是台美共同創立的合作平台，過去3年來經過雙方的努力，日本和澳洲都先後加入成為正式夥伴；GCTF合辦活動的國家，也擴大到歐洲、拉丁美洲、以及加勒比海國家。

她說，目前全球共有119個國家，參與過GCTF活動，每次活動內容都是全球關注的議題，像是上個月聯合國大會期間，GCTF召開研討會，對於聯合國「永續發展目標」所面臨的挑戰，共同探尋創新的解決方案。

總統表示，台日美的夥伴關係，就是在這些互動交流中不斷累積提升，未來，台灣會跟日本、美國，加強推動GCTF，持續擴大合作規模。

面對全球供應鏈重組，總統也期待，台日美在國際分工上，共同發揮優勢，一起來強化全球民主供應鏈。

總統也藉此機會感謝日本和美國，近年來在許多重要國際場域，多次強調台海和平穩定的重要性；這個月國慶期間，日本和美國的國會議員來訪，也讓台灣人民感受到堅定的支持和情誼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統說，過去台日美相互扶持，走過許多的挑戰，共同守護印太區域的和平，也是台日美的挑戰和使命；未來台日美，不僅要加深彼此的夥伴關係，更要跟更多民主國家合作，捍衛共同的信念，一起強化全球的民主韌性。

最後，總統表示，台日美關係能夠不斷提升，是因為民間跟政府共同的努力，包括「全台連」以及各位貴賓，都是重要的推手；期待各位提供寶貴的建議，讓台日美關係，能夠持續開啟新篇章，創造新進展。（編輯：黃國倫）1111029