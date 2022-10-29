國民黨竹市造勢 馬英九：林耕仁是做事非做官

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前總統馬英九（中）29日出席國民黨新竹市長參選人林耕仁（右2）造勢活動，力讚林耕仁將帶動城市起飛，降低城市壓力，並強調「林耕仁不是做官，而是做事」。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）前總統馬英九今天出席國民黨新竹市長參選人林耕仁的大型造勢活動，他致詞表示，林耕仁有能力、計劃、誠意，不是要做官，而是出來做事。

林耕仁今天在新竹市東區舉辦大型造勢活動，馬英九、前台北市長郝龍斌、前高雄副市長李四川等站台助講。根據林耕仁競選總部統計，現場湧入近4000人，「凍蒜」聲不斷。

馬英九致詞表示，新竹市人口約45萬，民眾關注交通、教育、就業，林耕仁將帶動城市起飛，降低城市壓力，提出大數據導入交通治理緩解塞車、青年創業與輔導計畫等政見，強調「林耕仁不是做官，而是做事」。

馬英九說，現在中央政府無法處理兩岸、能源問題，民主發展倒退，如果今年地方選舉不能勝利，2年後就拿不回中央政權。

郝龍斌助講提到，林耕仁白手起家，從清潔工做到負責科技公司無塵室的清潔公司，做事細緻徹底，更有企業管理精神，加上擔任6屆議員，最了解新竹需求，是有能力、有決心的新竹市長最佳人選。

李四川指出，林耕仁是國民黨提名參選人，是真正的藍軍，呼籲民眾集中選票、讓藍軍重返執政；且林耕仁若當選，新竹縣市一定溝通無礙，共創美好生活圈。

林耕仁說，他出生、打拚都在新竹市，和民眾一樣對新竹有感情、有期待、有願望，懇請新竹市民支持，一起翻轉新竹、讓城市的未來更好。（編輯：郭諭儒）1111029