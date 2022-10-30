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蔡總統揪團看流麻溝十五號 威權歷史教訓不能重演

2022/10/30 14:42
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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天說，「流麻溝十五號」已上映，邀請大家一起進電影院了解台灣歷史；透過電影提醒大家記取威權歷史教訓，當年造成許多人民傷痛苦難的故事，不能也不會在台灣重演。

蔡總統透過臉書指出，「流麻溝十五號」這部電影，改編自曹欽榮「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」口述歷史，講述1950年代，不同身分和年齡的女性政治受難者，在威權體制壓迫下，被冠上「政治思想犯」的罪名，送到「火燒島」進行「思想再教育」的真實故事。

她說，在出品人姚文智、導演周美玲和所有製片、演員團隊的努力下，劇情深刻還原威權時代的氛圍，也讓大家看到女性政治受難者們所展現的堅毅、勇氣和韌性。

蔡總統表示，自由與民主並非從天而降，而是需要大家共同努力、守護，透過「流麻溝十五號」，不僅讓歷史真相持續地被見證、被記得，也提醒大家要記取威權歷史教訓，當年造成許多人民傷痛苦難的故事，不能也不會在台灣重演。

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蔡總統說，姚文智這次不再選舉，但他改投入電影圈，成立湠臺灣電影，這感覺是比選舉更不容易的事情。他說，湠（台語）是傳、拓展的意思，就是一傳十、十傳百，希望把台灣故事擴散出去。這樣的精神很值得支持，透過電影講台灣的故事，也是讓更年輕世代有機會了解台灣歷史的方式之一。

蔡總統指出，她要拜託大家，今年要一票支持18歲公民權，一票支持「流麻溝十五號」，一起到電影院支持這部電影，了解台灣過去的歷史，並對歷史進行更多反思，也共同向政治受難者前輩們致敬。（編輯：林淑媛）1111030

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