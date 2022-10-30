徐巧芯競總成立 馬英九、侯友宜藍營大咖同台力挺

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（中央社記者陳俊華台北30日電）台北市議員徐巧芯競總今天成立，前總統馬英九、新北市長侯友宜出席力挺，都稱徐巧芯是「俠女」；國民黨台北市長參選人蔣萬安則說她問政犀利、服務親切，是天生的政治人物。

國民黨籍台北市議員徐巧芯下午舉行競選總部成立大會，邀馬英九、侯友宜、蔣萬安，以及中廣董事長趙少康、前行政院長江宜樺等人出席。雖然下午風雨交加，但仍有許多支持者到場，一同揮旗、喊口號。

侯友宜致詞時說，徐巧芯面對挑戰時不畏惡意批評，都勇敢站出來捍衛，這樣的女議員真的不簡單，徐巧芯是他心目中的「俠女」；選舉要一票一票入匭，不要因為徐巧芯知名度高就輕忽，大家要團結、讓徐巧芯好好做事。

馬英九表示，徐巧芯很有正義感，這點讓他非常欣慰，已經打出自己的品牌，希望能繼續為人民服務、揭發政府弊端，讓公平正義得到保護、社會更進步，「我覺得她真的像一個俠女」，行俠仗義、為不公平的事站出來說話。

蔣萬安說，4年前徐巧芯第一次參選時，他陪同徐巧芯一起掃街拜票時，就發現徐巧芯有選舉細胞，雖然在電視上看起來很犀利，但服務民眾非常親切，是天生的政治人物；不只市政質詢針針見血，對民進黨執政缺失也能找到證據直指核心，引領一股敢衝敢言「芯潮流」。

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另外，民進黨主席蔡英文28日出席社群之夜時強調，年底地方首長與議員選舉以及18歲公民權修憲複決，大家的一票，除了決定執政路線是否繼續往前走，更決定國際會不會更有力地支持台灣，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇。

對此，馬英九受訪時表示，蔡總統對情況的判斷有非常大的錯誤，民進黨在台灣已經得不到人民支持，「她講那個話，我覺得像夢話」。（編輯：林克倫）1111030