更多編輯台推薦新聞：
致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠
運動

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

徐巧芯競總成立 馬英九、侯友宜藍營大咖同台力挺

2022/10/30 17:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）台北市議員徐巧芯競總今天成立，前總統馬英九、新北市長侯友宜出席力挺，都稱徐巧芯是「俠女」；國民黨台北市長參選人蔣萬安則說她問政犀利、服務親切，是天生的政治人物。

國民黨籍台北市議員徐巧芯下午舉行競選總部成立大會，邀馬英九、侯友宜、蔣萬安，以及中廣董事長趙少康、前行政院長江宜樺等人出席。雖然下午風雨交加，但仍有許多支持者到場，一同揮旗、喊口號。

侯友宜致詞時說，徐巧芯面對挑戰時不畏惡意批評，都勇敢站出來捍衛，這樣的女議員真的不簡單，徐巧芯是他心目中的「俠女」；選舉要一票一票入匭，不要因為徐巧芯知名度高就輕忽，大家要團結、讓徐巧芯好好做事。

馬英九表示，徐巧芯很有正義感，這點讓他非常欣慰，已經打出自己的品牌，希望能繼續為人民服務、揭發政府弊端，讓公平正義得到保護、社會更進步，「我覺得她真的像一個俠女」，行俠仗義、為不公平的事站出來說話。

蔣萬安說，4年前徐巧芯第一次參選時，他陪同徐巧芯一起掃街拜票時，就發現徐巧芯有選舉細胞，雖然在電視上看起來很犀利，但服務民眾非常親切，是天生的政治人物；不只市政質詢針針見血，對民進黨執政缺失也能找到證據直指核心，引領一股敢衝敢言「芯潮流」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，民進黨主席蔡英文28日出席社群之夜時強調，年底地方首長與議員選舉以及18歲公民權修憲複決，大家的一票，除了決定執政路線是否繼續往前走，更決定國際會不會更有力地支持台灣，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇。

對此，馬英九受訪時表示，蔡總統對情況的判斷有非常大的錯誤，民進黨在台灣已經得不到人民支持，「她講那個話，我覺得像夢話」。（編輯：林克倫）1111030

徐巧芯
11/12板橋造勢 侯友宜：人多人少都是我的頭家 未開徐巧芯罰單被控圖利 北市員警獲不起訴
馬英九
金門大橋通車 中央地方共同見證歷史一刻 馬英九批新竹市現況 沈慧虹：沒看到8年進步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族