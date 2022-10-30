救國團70年慶前夕凱道遊行 馬英九、呂秀蓮到場

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）救國團明天成立70週年，今天在凱道舉辦遊行，抗議黨產會不公平對待，前總統馬英九、前副總統呂秀蓮都到場。

救國團遊行訴求是「公義、自由、和平、救國」，邀民眾自由參加，也歡迎各黨各派人士或參選人到場支持。

救國團主任葛永光說，這是救國團第一次走上街頭慶祝團慶，實在不願意，但是不得不的選擇，歷史定位救國團就是政府組織，卻被以莫須有罪名認定是國民黨附隨組織。

救國團在2018年被認定是國民黨附隨組織，黨產會今年7月沒收救國團土地、建物及現金，救國團認為遭到不公不義的不公平對待，生存受威脅，發起遊行抗議。

馬英九到場聲援，並說救國團是一向奉公守法的教育團體，竟然要走上街頭，就代表官逼民反，忍無可忍。

呂秀蓮是以和平公義社創辦人身分出席遊行活動，她說，她到場有3個理由，首先是感恩，她深知外交對台灣的重要，大一時就參加救國團國際事務研習營，台灣很小，國際很大，台灣應走向國際；其次，她大學時參加救國團舉辦的橫貫公路健行，讓她決心要替台灣走遍天涯，救國團是很多人青春歲月的美好記憶。

呂秀蓮出席救國團遊行活動的第3個理由，她認為，如果一個社會不公平就不可能和諧，沒有和諧就不會有和平，救國團是政府組織，卻受到委曲與誤解，無論哪一個黨都一樣，應依法行事，她相信行政法院會還救國團清白。

前副總統吳敦義、前行政院長毛治國夫婦等人也到場聲援救國團。（編輯：管中維）1111030