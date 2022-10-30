韓國瑜合體張善政 誇最優質科技人才

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前高雄市長韓國瑜（前右2）在這次大選中首度與國民黨桃園市長參選人張善政（前右1）同台，張善政幾度緊緊抱著韓國瑜，致詞過程中也不時親密地搭肩、握手，顯現2人好交情。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）前高雄市長韓國瑜今天出席桃園市議員參選人楊朝偉聯合競總成立大會，在這次大選中首度與國民黨桃園市長參選人張善政同台，他呼籲讓全台最優質科技人才張善政為桃園人服務。

韓國瑜與張善政下午出席八德區市議員參選人楊朝偉競聯合選總部成立大會，韓國瑜致詞時說他跟張善政就像一個學文、一個學武的兄弟，2兄弟有志報效國家，但弟弟重傷休養2年，學文的哥哥像個秀才比較斯文，能夠體恤黎民百姓，去種田澆花，但像諸葛亮一樣心懷天下社稷。

韓國瑜表示，張善政學有專精，不但有好學歷，在企業界也有卓越表現，還當過中華民國科技部長、行政院長，桃園需要1名具國際觀、科技觀、前瞻思想的參選人，拜託大家全力支持。

韓國瑜指出，張善政選舉中所有思考都是基於科學，夢想都是為了人民安居樂業，未來桃竹苗會是台灣最蓬勃發展的經濟科技廊道，讓張善政領導科技廊道發展，配合新竹、苗栗，代表台灣生命力最旺盛科技產業將在此發光發熱，從桃園支持張善政開始，讓全台最優質科技人才為桃園人服務。

活動吸引數千人到場，張善政幾度緊緊抱著韓國瑜，致詞過程中也不時親密地搭肩、握手，顯現2人好交情，不過，韓國瑜一度口誤喊成「請大家支持2號張善政」，後來緊急改口為「請大家支持1號張善政」，也成了現場小插曲。

張善政致詞表示，2人搭配參與2020總統大選時，最快樂時光就是跟韓國瑜聊天，有時候有哲理，有時又妙語如珠，每天都期待「我下次什麼時候要跟他一起同台或私底下碰面」，「我們好兄弟就是這個樣子」。

張善政接受媒體聯訪表示，韓國瑜到來，讓人想起2年多前，「大家支持我們韓總跟我選總統、副總統的盛況，我覺得這2年過去了，但是我們民眾捍衛中華民國的心一直沒有改變」。

對於如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，韓國瑜與張善政的選舉模式、理念一致，還說韓國瑜是「高雄人的惡夢」。張善政回應說，他與韓國瑜理念一致，就是要讓台灣更好，韓國瑜今天來桃園，也是要讓桃園更好。

張善政也提醒鄭運鵬，「是我在選桃園市市長，請你就看我一個人，不要像別人一樣，看到你選市長，旁邊總是跟著一個鄭文燦」。他覺得，前一陣子蘆竹美福大火，又有八德國民運動中心天花板垮下來才是桃園人的惡夢，這次出來選市長，就是要讓市民從惡夢中醒來，進入未來甜美的夢。（編輯：方沛清）1111030