江啟臣：民眾對2023年國政前景悲觀 朝野應警惕

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（中央社記者王承中台北31日電）啟思民本基金會今天公布民眾對於2023年國政前景網路調查，國民黨立委江啟臣表示，在國際與兩岸政治動盪、全球經濟前景不明，以及國內政治與議題交鋒的情況下，民眾普遍對於來年的評估傾向「相對悲觀」，甚至是極度悲觀。

國民黨立委、啟思民本基金會董事長江啟臣今天在立法院召開「民本調查－國政前景大調查」發布記者會，公布網路族群對於2023年國政前景的民調，邀請國民黨立委李貴敏、前海基會副董事長兼秘書長高孔廉、東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬等人與會。

江啟臣表示，此次調查包含「國政治理」、「兩岸與外交」、「民主與人權」、「經濟與發展」、「民生與疫情」的項目，整體總平均僅3.74分，顯示民眾對於2023年的國政前景發展是「前景堪憂」，瀰漫著一股不安與失望的氣氛，值得執政的民進黨以及各在野黨警惕。

江啟臣指出，在國際與兩岸政治動盪、全球經濟前景不明、美元短時間內巨幅升值，以及國內諸多政治與議題交鋒的情況下，民眾普遍對於來年的評估傾向「相對悲觀」，甚至是極度悲觀。

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朱雲鵬表示，政府規劃兵役延長、女性服役和增加軍購，都讓人民感受到兵凶戰危，兩岸軍事衝突的可能性大增。把國家帶向戰爭邊緣對任何執政黨都不利。

高孔廉指出，民調顯示民眾對蔡政府、總統蔡英文相當包容且有期待，希望蔡政府珍惜民眾的期待，好好檢討政策改變國家環境。他更呼籲民進黨政府不要把台灣分裂成為兩個不同的社會，應該要設法彌平各個不同黨派、族群的衝突，讓台灣朝向和諧社會發展。（編輯：林興盟）1111031