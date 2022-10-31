陸軍戰術型旋翼無人機 年底前預計交裝28架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）為強化聯合兵種營偵蒐能力，陸軍採購50套戰術型近程無人飛行載具。陸軍參謀長章元勳今天說，已開始接裝戰術型旋翼無人機，今年預計交裝14套，並已完成115員無人機操作手證照測試。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長邱國正等人列席，審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

朝野立委關切，陸軍司令部預計以新台幣7億7998萬餘元向中科院採購50套「戰術型近程無人飛行載具」（旋翼機型），其中112年編列4億5404萬元，目前進度為何。

陸軍參謀長章元勳說，全案50套、100架無人機111年已解繳14套，其中10月交裝6套、12月8套，目前進度正常；無人機操作手訓練部分，需求是92員，在中科院協助下，共115員通過民航局證照測試，完成國家級認證。

中科院長張忠誠表示，戰術型旋翼無人機在今年5月通過陸軍產品接收測試，滯空時間、直線傳導距離、最大飛行距離都符合規定；4月也完成「銳指系統」介接認證。今年要交給陸軍28架，已交裝12架、12月底會再交16架，進度都很正常。

至於中共多次派無人機擾外離島，陸軍司令部規劃在111年到115年購置遙控無人機防禦系統，其中112年編列1億560萬餘元，預計籌獲232把干擾槍。國民黨立委馬文君說，目前都建在本島、營區，但近期受干擾的都是外島，是否應先送到外島，應通盤考量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中科院官員表示，干擾槍部分，第一套已在9月2日送到外離島測試，符合三軍需求；張忠誠也說，干擾槍是依軍種需求客製化，由中科院製造，有效干擾範圍是2公里，明年中將交給軍方310套「搖控無人機防禦系統」。

另外，立委也關注國軍向美國採購的「海馬斯」多管火箭系統交期，章元勳說，將在113年、116年分批交裝，84枚陸軍戰術飛彈射程可達300公里，864枚精準火箭射程達70公里。（編輯：林興盟）1111031