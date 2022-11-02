吳欣盈就職立委 拚把國際帶來台灣

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（中央社記者王揚宇台北2日電）新光集團第3代吳欣盈今天宣誓就職遞補民眾黨不分區立委。吳欣盈說，她會專注幾項議題，包括如何讓台灣與世界接軌，把國際帶來台灣等；此外，她已向新光醫院提出辭去董事的申請，會用最嚴標準檢視自己。

台灣民眾黨立委蔡壁如日前因論文爭議，辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020年不分區立委排名，預計遞補的是排名第7名吳欣盈。中選會10月20日公告，蔡壁如職缺將由吳欣盈遞補；遞補當選的立委，任期到第10屆立法委員任期屆滿之日為止。

吳欣盈今天上午於立法院，在大法官張瓊文監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括立法院長游錫堃、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及立委張其祿、賴香伶、前立委蔡壁如等人在場，而吳欣盈的四叔吳東昇、舅舅許顯榮也到場觀禮，會場氣氛溫馨。

吳欣盈致詞指出，她完成宣誓，正式成為立法院第10屆立委，成為年資最淺的立委，自己有很多需要學習的地方。

吳欣盈說，唸完誓詞的那一刻，內心是興奮的，這項任務充滿責任與挑戰，擔任立委對她來說是很大的轉折。

至於為何跨出這一步，她說，是因為今年1月區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效，台灣卻沒有加入，多年來她參與企業以及慈善海外事務、世界經濟論壇等，看到台灣一直被邊緣化，令她擔憂。

進入立法院後，吳欣盈說，她希望專注討論幾項事務，包括如何讓台灣跟世界接軌、把國際帶來台灣，以及推動政府及民間更多的合作關係、創造共贏，提升台灣國際競爭力。

此外，她會履行當初的參選政見，以個人財經經歷、實際經驗及專業，在國家競爭力、女權保障、銀髮經濟等方面，讓更多人一起超越黨派，讓社會和諧。

吳欣盈指出，剛才在大法官面前宣誓的不循私舞弊、不尋求利益、不收受賄賂、不干涉司法的承諾，她絕對會嚴格遵守現行法規規定，也會杜絕所有的利益迴避爭議，「我個人會用最嚴格的標準檢視自己」。

吳欣盈表示，未來14個月的工作重心，會放在立法院，自己前天也在臉書公布要做媽媽了，「我要為了寶寶，創造台灣更好的明天」，也因為她個人的經歷，對女性議題希望有更多發聲，但不希望私人領域占用公共時間，請大家多多包涵。

吳欣盈說，她在立院期間有3個「不」，只要對台灣人民有幫助的議題不分黨派、不談新光、不談私領域。

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吳欣盈受訪時提到，會繼承蔡壁如的工作，雖然從法律的定義來說，並未禁止立委兼職民間企業的相關事務，但她決定要自我要求，要做比法律規定更嚴格的標準，因此已經跟新光醫院提出辭董事的申請，並按照醫院行政程序進行中。

此外，關於提升台灣國際競爭力部分，吳欣盈說，外資流動離開台灣的速度相當快，情況非常嚴峻，她想把國際帶來台灣，而國際性的試算指標跟框架沒有涵蓋台灣，她希望讓台灣跟國際評比，用數據來溝通台灣未來發展。（編輯：翟思嘉）1111102

台灣民眾黨立委蔡壁如（左）日前因論文爭議，辭去立法委員職務；新光集團第3代吳欣盈（中）2日宣誓就職遞補。右為民眾黨立法院團總召邱臣遠。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

民眾黨新任不分區立委吳欣盈（中）2日在立法院宣誓就職，舅舅許顯榮（左）、叔叔吳東昇（右）到場觀禮並合影。中央社記者張皓安攝 111年11月2日