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國民黨中常會移師新竹市 朱立倫：唯一支持林耕仁

2022/11/2 13:05（11/2 13:21 更新）
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國民黨2日到新竹市找開行動勝利中常會，為國民黨新竹市長參選人林耕仁（右3）造勢，黨主席朱立倫（左2）表示，林耕仁不會作秀、包裝、放煙火，呼籲所有持國民黨的朋友，一定要團結一致，支持林耕仁。中央社記者劉冠廷攝 111年11月2日
國民黨2日到新竹市找開行動勝利中常會，為國民黨新竹市長參選人林耕仁（右3）造勢，黨主席朱立倫（左2）表示，林耕仁不會作秀、包裝、放煙火，呼籲所有持國民黨的朋友，一定要團結一致，支持林耕仁。中央社記者劉冠廷攝 111年11月2日
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨今天到新竹市召開中常會，黨主席朱立倫說，正藍軍會全力支持國民黨唯一提名的市長參選人林耕仁，不要被分化言論所影響；他也批評前市長林智堅，讓大家看清什麼是包裝式的政治，以及虛有其表的建設。

林耕仁在會中宣示，他將做一輩子的新竹志工，若當選市長，未來4年將捐薪資給弱勢團體、社福機構，全心全意為新竹付出、為新竹市民服務。

九合一選舉進入倒數24天，國民黨今天到新竹市召開行動勝利中常會，為林耕仁造勢，多名中常委、國民黨議員、里長參選人等皆出席，展現團結氣勢。

朱立倫致詞時表示，這8年新竹由民進黨執政，林智堅讓大家看清什麼是「包裝式的政治」和「虛有其表的建設」，只看見煙火、包裝跟活動，卻沒有實質內容；只看到花大錢的新竹棒球場，但幾天就破功，再加上林智堅兩本論文從頭抄襲到尾，新竹市民都引以為恥。

朱立倫說，林耕仁雖不會作秀、包裝、放煙火，但會用腳踏實地的態度，用雙手努力為新竹市民打拚。新竹市正逐漸翻轉，呼籲所有正藍軍、支持國民黨的朋友，一定要團結一致，支持國民黨提名的林耕仁，這次行動勝利中常會象徵號角響起，只要繼續團結衝刺，國民黨必定勝利成功。

林耕仁表示，他在地耕耘25年從來沒有離開新竹，不會說新竹是「是非之地」，腳踏實地深耕新竹，25年磨一劍，會當仁不讓、全力以赴。

林耕仁表示，新竹因前市長林智堅的各種爭議而成為全國焦點，有些外地人一直說要打空戰和聲量，但他認為只有空降的人才需要這樣做，創造議題雖重要但不能失焦，不能為了搏聲量而失去對這座城市的關懷。

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林耕仁說，民進黨因林智堅和民進黨新竹市長參選人沈慧虹「落跑二人組」的形象，重創選情，高虹安則頻繁放出假消息，企圖操作棄保，因高虹安深知自己是空降，沒有地方經營，只好用藍白合假議題，為自己創造模糊空間。

身兼新竹市黨部主委的新竹市議長許修睿說，林耕仁目前民調不佳，是因為打擊民進黨的力道不足，但藍軍團結最重要。過去立委選舉封關前民調落後7%、8%，最後卻贏了7%、8%，顯示新竹市只要藍軍團結就能夠勝利，大家不要軍心渙散，國民黨有扎實的支持群眾，大家不要被民調影響軍心。（編輯：蘇志宗）1111102

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