藍質疑高端公布價格為選舉 綠委：別破壞國產疫苗

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、首席副書記長謝衣鳯（左）及國民黨副秘書長李彥秀（右）2日在立法院舉行記者會，質疑高端在此時公布疫苗採購單劑價格，是為了民進黨台北市長參選人陳時中的選舉。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北2日電）高端公布疫苗採購單劑價格，國民黨團質疑是為配合民進黨台北市長參選人陳時中的選舉。民進黨團幹事長羅致政今天表示，國民黨要求公布，現在公布了又說是配合陳時中的選舉。國民黨不要每天找理由，只是為了破壞國產疫苗的推動。

高端日前公開疫苗採購單劑價格約新台幣840元，但外界卻傳慈濟採購BNT疫苗平均每劑約630元，價格更便宜。指揮中心指揮官王必勝1日表示，初步估算，不管是民間贈送或政府自購的BNT疫苗，甚至是莫德納疫苗單劑價格都比高端疫苗還要高。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及國民黨副秘書長李彥秀等人，今天在立法院召開記者會，質疑高端在此時公布疫苗價格，是為了民進黨台北市長參選人陳時中的選舉。

謝衣鳯指出，10月19日外界根據高端公布的財報推算每劑疫苗價格，當時衛福部還說不能公布合約價格，而衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝等人在日前夜會陳時中後，高端在10月31日就主動公開價格，質疑是否配合陳時中選舉，避免陳時中在辯論會上因疫苗問題被攻擊，才讓高端公布價格。

曾銘宗表示，高端疫苗價格一劑是840元，但使用同樣次蛋白技術的Novavax疫苗，每劑價格卻只要高端的一半，要請問高端每劑的生產成本是多少，這840元是怎麼來的，還是高端出價，政府就接受，請前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中還原事實。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀等人今天召開記者會。針對國民黨團召開記者會的內容，羅致政說，要公布疫苗價格是國民黨的要求，現在公布後，又說是配合陳時中的選舉，這樣到底要不要公布，國民黨不要每天找理由，只是為了破壞國產疫苗的推動。

羅致政指出，疫苗有無有效性或保護力，這是科學的問題，不是國民黨團說藥品或疫苗是無效的，應等整個EUA對保護力的檢討結果。

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林靜儀說，每支疫苗都有其優缺點，她不會說哪支疫苗非常完美，而台灣在國際中，是相對有疫苗選擇權的國家，因為台灣至少有4種疫苗可以接種，而且有些人對特定疫苗的成分、組成有過敏或不良反應，高端疫苗是唯一可以使用的疫苗。

林靜儀說，國民黨要把這些人唯一可以使用的疫苗，打成不能使用的疫苗，國民黨把他們的權益放在哪，不該打掉民眾的選擇權。（編輯：郭無患）1111102