吳釗燮：台灣站在防止威權擴張的前線

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）外交部長吳釗燮今天在「奧斯陸自由論壇」表示，台灣站在防止威權擴張的前線，面對來自惡意鄰居日益增長的恐嚇，台灣已採取具體措施來增強防禦能力，有決心捍衛民主。

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）3日第三度在台灣登場，吳釗燮以貴賓身分發表開幕演說，並代表台灣政府向遠道而來的佳賓致意。

吳釗燮說，疫情之後特別能看見民主加速倒退，並對在香港、緬甸和甘比亞等地發生的令人不安的侵犯人權案件感到震驚。

他指出，威權政權正在使用越來越多的工具和技術來破壞民主制度並侵犯公民的權利，「我們應該警惕這樣一個事實」。

吳釗燮表示，台灣民主轉型過程是一條不容易的路，在勇敢人們的努力之下，台灣成為蓬勃的民主政體，但不能認為台灣的自由是理所當然的。

他提到，總統蔡英文國慶演說強調堅持自由與民主是台灣共識，面對意圖侵略的鄰居，「我們提升防衛能力、並和理念相近朋友共同努力。」

吳釗燮表示，作為國際社會的重要一員，台灣隨時準備為有需要的民主朋友提供幫助。

他舉例，在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣與烏克蘭站在一起。台灣有決心，在印太地區和全世界捍衛民主，希望繼續深化和志同道合朋友之間的關係，強化在台灣和海外的民主勝利。（編輯：楊昇儒）1111103