世盟視訊論壇 曾永權：動盪階段凸顯民主和平重要

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）世盟理事長曾永權今天表示，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，全球人民正生活在充滿挑戰的時期，在這動盪階段，更凸顯自由民主與和平的重要性。

世界自由民主聯盟今天晚間以「自由民主與法治」為主題，召開「2022世盟國際自由民主視訊論壇」，邀請關島議會副議長芭娜絲、政治大學外交學系教授黃奎博、「一神普救派」駐聯合國辦公室主任納茲、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士等，共同分享報告。

曾永權在致詞時表示，大家都知道自由與民主相依相連，在自由民主的核心，不可獲缺的是「法治」精神，德國哲學家康德曾說過「無民主的法治是空的，無法治的民主是瞎的」，此說明民主與法治有著密不可分的關係，唯有實行法治的民主，民主才能健全的發展，在危機中堅持不懈，以包容對話消弭社會分歧，減少衝突的發生。

曾永權說，台灣已在10月開放邊境，結束兩年多與國際隔絕的狀態，入境台灣不再需要居家檢疫，期盼邊境解封之後，疫情能逐步趨緩，在疫情期間以防疫為由，箝制自由的措施及合理化侵犯人權的行為，能夠得到緩解與回復。

曾永權提到，國際貨幣基金組織（IMF）10月最新發布的「世界經濟展望」報告認為，超過1/3的全球經濟體將在2022年或2023年出現經濟萎縮；民眾生活在充滿挑戰的時期，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，在這動盪階段，更凸顯自由民主與和平的重要性。

烏克蘭議員、歐洲自由民主聯盟黨副總裁魯迪克透過影片表示，俄烏戰爭爆發迄今8個多月，烏克蘭的奮戰證明了「弱勢方難以抵抗強權」說法是錯誤的；烏克蘭在這場戰事學到，首先是團結非常重要，團結才能讓民主國家相互支援。

魯迪克指出，其次是命運掌握在自己手裡，唯有願意為自由民主價值犧牲時，方能獲得國際支持；最後是做好一切準備，包括缺水缺電、冬季保暖等準備。她強調，烏克蘭願以生命代價換取自由、民主，以及大家萬眾一心的支持。

黃奎博以「在現代民主中處理假新聞、錯誤訊息和虛假訊息：從中華民國台灣的角度來看」為題發表演說，他表示，政治制度化、經濟開放和繁榮，加上具有一個不受政府或政黨操控的自由公民社會，讓像台灣這樣一個民主國家具有高度的韌性。

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黃奎博指出，然而虛假新聞和訊息可能增加人們之間、或組織之間的敵意，進而阻礙政治對話，並造成中華民國人民較低程度的「健康」社會與政治參與度，這就導致台灣韌性的降低。

納茲（Bruce Knotts）表示，深信還有許多國家正在致力於保護民主自由，包括中華民國台灣，值得稱許；而值得讚許的國家不止於此，但這已經說明，不論國家的大小、種族和宗教信仰的不同，自由民主正在全世界蓬勃發展。（編輯：林克倫）1111103