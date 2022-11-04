連跑3個菜市場拜票 蔡其昌推整建計畫政見

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（右2）4日持續在路口拜票，並接連前往南區與北區3個市場問候攤商，爭取支持。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月4日

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（中央社記者蘇木春台中4日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天上午持續路口拜票，並接連到3個市場拜訪攤商，蔡其昌表示，若當選市長，將重新整建傳統市場，讓更多人願意走入傳統市場、促進經濟發展。

蔡其昌今天上午持續啟動「全面開站」計畫，與民進黨籍立法委員何欣純、台中市議員李天生、林德宇及議員參選人張芬郁，在大里區德芳南路與國光路口向民眾拜票。

接著蔡其昌在民進黨籍立委莊競程、無黨籍立委黃國書，與市議員鄭功進、賴佳微及議員參選人何昆霖、陳雅惠、陳俞融等人，接連前往南區工學市場、福平市場以及北區東興市場拜訪攤商，一早連跑3個市場掃街。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，自己只要行程有時間，就會出來站路口、一步一腳印掃遍台中市所有的市場，希望能夠有機會為大家服務、為台中打拚。

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針對市場的政見，蔡其昌指出，未來若當選市長，將增加市場的預算，重新整建傳統市場，讓攤商與民眾不論是販賣或採買都有更好、更優質的環境，讓更多人願意走入傳統市場採購、促進經濟發展。

蔡其昌說，推動國中、小學的營養午餐免費政見，也將結合在地食材採購，照顧長者補助只多不少、敬老愛心卡範圍更廣額度更高，興建8000戶社會住宅擴大租屋補貼，照顧青年及租屋族群，希望大家支持有心、願意為大家做事的蔡其昌。（編輯：郭諭儒）1111104