民進黨：高端獲專家認可 勿為選舉荼毒國產疫苗

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（中央社記者溫貴香台北4日電）衛福部食藥署專家會議3日以14比0的票數，認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益。民進黨今天呼籲，特定政黨勿為了選舉，繼續荼毒台灣的國產疫苗和生技產業。

民進黨發言人林靜儀透過新聞稿表示，專家會議的認證，證實過去一段時間，國民黨、民眾黨對高端疫苗所發動的一連串攻擊，都是無視科學證據基礎下的政治攻擊，不惜抹煞台灣生技產業在疫情期間對於研發疫苗的付出和努力，做出不顧事實的政治抹黑。

林靜儀呼籲，選戰必須回到正軌，讓政策、地方治理能力可以被認真討論，也盼特定政黨不要再用如此卑劣的行徑，將高端做為政治操作的工具，就像過去打擊宇昌案一樣，荼毒台灣的國產疫苗、生技產業，阻止台灣的進步。

此外，林靜儀表示，民進黨台北市長參選人陳時中團隊日前公布一支短片，透過兩名婦人的口白，凸顯在台灣有相當比率藥物過敏的民眾，無法施打mRNA疫苗。而次蛋白疫苗的問世，正是提供這些藥物過敏的民眾，多一個可以施打的選擇。

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林靜儀指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻是非不分，批評這是「惡意的政治操作」；無黨籍台北市長參選人黃珊珊更嘲諷「找因為打高端所以要補打疫苗的人背書？」想方設法就是要藉由疫苗等議題來攻擊陳時中，卻無視不同體質民眾在藥物過敏下，需要有選擇疫苗的權利。

林靜儀表示，疫苗是戰略物資，世界各先進國家都投入非常多經費、頂尖團隊，加速研發；最諷刺的是，國民黨立法院黨團與蔣萬安2020年還曾召開記者會，要求中央政府提高國產疫苗獎勵、降低二期試驗門檻、支持國產疫苗，厚植國內的生技產業，現在卻為了選舉處處打壓。呼籲在野黨候選人，勿再利用高端做為選舉攻防的工具、不要再抹黑傷害台灣的生技醫療產業。（編輯：蘇志宗）1111104