蔡總統：選購節能標章家電 省電費也為環保盡心

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總統蔡英文（右2）4日出席「2022台北電器空調影音3C展」，鼓勵民眾選購有「節能標章」的家電產品，不僅可以省下高額電費，也能為環保盡一份心；總統隨後並參觀展出家電產品。中央社記者潘智義攝 111年11月4日

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（中央社記者潘智義台北4日電）總統蔡英文今天出席「2022台北電器空調影音3C展」時表示，民眾選購有「節能標章」的家電產品，不僅可以省下高額電費，也能為環保盡一份心。

總統致詞時也感謝大家團結防疫，10月國門正式開放，接下來，來台灣觀光、消費的國際旅客會越來越多，現在就是全力拚振興、拚復甦，最好的時機。

總統指出，國內的內需經濟正在逐漸復甦回溫，零售業在今年1到9月的營業額達到新台幣3兆1129億元，創下歷年同期新高。最近，主計總處也公布，第3季的民間消費實質成長率達7.49%，也是近18年來的新高。

延續這股消費力，她相信這次展覽的買氣一定會很旺，她也要鼓勵逛展的民眾，把握機會，用最划算的價格，買到最超值的產品。

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總統特別提醒大家，在採買的時候，選購有「節能標章」的家電產品，可以省下高額電費，也能為環保盡一份心力。政府也有提供貨物稅補助，最高可以減免2000元；貨物稅補助方案會持續延長辦理到明年，請大家可以多多使用。

總統說，這是她第4次參加公會舉辦的電器展，每一次她都很期待看到功能更新穎、使用更方便、更漂亮的家電產品。感謝公會用心規劃，每次都邀請許多國內外知名廠牌參展，也透過許多優惠活動帶動大家的買氣。（編輯：蘇志宗）1111104