藍指違法拆標 桃捷：檢討行政不周之處但未逾法

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北4日電）國民黨今天表示，接獲桃捷員工陳情，有高層包庇主管強迫承辦人違法拆標，圖利特定廠商，要求桃園市長鄭文燦徹底查辦，國民黨桃園市議員舒翠玲直指，桃捷公司已成為鄭文燦團隊的小金庫。

對此，桃園大眾捷運股份有限公司發布新聞稿表示，實驗室建構建置，按照採購法施行細則第13條，在考量不同需求條件及不同行業廠商之專業項目，分別辦理採購，加速建置時效，建置維修實驗室預算約新台幣121萬元。

桃捷指出，考量廠商前置作業與待料時間，故議價過程中，先請廠商備料，再陸續完成採購程序；工作人員用意良善也未逾法，但屬行政不周之處，公司已針對相關主管檢討。

國民黨今天召開記者會，舒翠玲在會中表示，她接獲桃捷員工陳情，有某主管要求將標案分拆成新台幣10萬元以下的小額採購，而可以「不需公開、逕行洽購」；當承辦人反映這樣違反採購法，不願配合，該主管即以職權霸凌，並對外說不配合業務。

舒翠玲說，陳情人並提供錄音檔，當承辦人詢問「如果他這次報價真的超過40萬，還是要用小額嗎，還是開案子簽」，主管明確回應，「當然是小額啊，你開什麼簽」。

與會的市議員詹江村則說，桃捷基層員工願意跳出來明確指控，一定是已經「忍無可忍」，他要求鄭文燦市府千萬不能「秋後算帳」。這次桃捷公司的違法拆標，跟行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「違法轉包」有些雷同，都是避開公眾的監督而做利益輸送。

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國民黨桃園市議員參選人謝克洋說，桃捷公司累積虧損34億，已經把資本額都虧掉了，而要「研議增資」，但當高層都在包庇主管違法採購時，桃捷公司有什麼資格要求增資；鄭文燦擔任市長8年，負債成長1100億，這1100億到底是用在建設，還是藉由標案圖利他人，應該要解釋清楚。

桃捷指出，受到疫情影響，營收頓時轉盈為虧，但仍力行撙節原則，實質虧損近29億元。至於A22站至A23站機電標工程發包，為交通部鐵道局負責，這兩站尚未營運，桃捷公司也尚未接管。（編輯：林興盟）1111104