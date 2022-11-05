國民黨將推網路廣告 訴求九合一選舉是政府期中考

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）九合一選舉進入最後階段，國民黨將在最後3週推出網路廣告影片，向民眾訴求此次選舉是對政府的期中考試，文傳會主委洪孟楷今天說，廣告將呈現政府這2年的防疫亂象，幫民眾恢復記憶。

九合一選戰倒數，國民黨全力衝刺，視北台灣為決戰區，26日投票前，國民黨中央預計主導3場大型活動，分別是12日在新北市的六都市長參選人合體造勢、19日在桃園市舉辦北北基桃竹竹苗7縣市聯合造勢，以及25日選前之夜在台北市舉辦「光復台北」造勢晚會。

國民黨除了將舉辦大型造勢活動，凝聚選戰氣勢外，也準備在選前3週推出網路廣告影片，向民眾做訴求，洪孟楷表示，影片將呈現過去2年來，政府強調的防疫超前部署，但都只是空話，包括缺疫苗、口罩、快篩，搭配新聞畫面，幫助民眾恢復對於過去防疫亂象的記憶。

洪孟楷也說，這次九合一選舉絕非可以讓民進黨打「抗中保台」牌，而是提供民眾對政府執政的一次「期中考試」，民眾要用選票檢驗民進黨過去2年的執政，到底合不合格。

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至於在選前最後階段的節奏，洪孟楷則說，對於目前領先但選情仍呈膠著、拉拒的選區，如台北市、桃園市，黨中央會隨時掌握對手出招，並在適時做出回應。由黨中央發言人群、議員、議員參選人及國民黨立法院黨團扮演的快打部隊，分成2、3組輪值，隨時有人可以回應或反擊。

洪孟楷也說，黨中央與黨團也幾乎天天都會召開記者會，隨時因應選戰變化，只要有議題出現，立刻就能出擊。（編輯：蘇龍麒）1111105