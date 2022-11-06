總統肯定放射師站在防疫第一線 盼促精準醫療發展

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天以錄影方式為「國際醫事放射師節慶祝大會」致詞，感謝醫事放射師在疫情期間站在第一線，確認民眾的確診情況。她期盼未來借重放射師專業，共同提升醫療品質，並促進精準醫療的發展。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「國際醫事放射師節慶祝大會」致詞。她感謝醫事放射師用專業守護台灣，也守護全國民眾的健康。

蔡總統說，疫情期間，所有的醫事放射師都肩負重任，在疫情的第一線，透過醫學影像的取得與判讀，確認民眾確診的情況。

她說，醫事放射師因為長期穿著隔離衣，戴著N95口罩，汗水經常濕透整身的隔離衣，臉上也會有深深的壓痕，真的很辛苦。在防疫過程中，醫事放射師都是最關鍵的防疫英雄，她要向各位的付出，表達最深的敬意和感謝。

另外，蔡總統表示，隨著生物醫學影像，以及放射科學日新月異，醫事放射師的角色越來越重要。有許多的儀器，都需要放射師操作，為民眾進行檢測及醫療，提升診斷的準確性和時效性。對於病患的整體治療，有很大貢獻。

她說，未來也需要繼續借重放射師的專業，共同提升醫療的品質，並且促進精準醫療的發展。（編輯：楊凱翔）1111106