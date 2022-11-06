蔣萬安力挺救國團 批綠連愛國都要分顏色

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，挺救國團就是挺民主法治。當民進黨戴上有色的政治眼鏡，連愛國都要分顏色，連青春記憶都成為清算鬥爭的對象，令人無法接受。

蔣萬安日前出席救國團在凱道舉辦的「公義、自由、和平、救國」大遊行活動，民進黨台北市長參選人陳時中批評，救國團舉辦這個遊行是反時代的，是為了保護過去不當取得的政治紅利，「轉型正義要落實，不當政治紅利應該要放棄」。

蔣萬安今天出席中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動，他在致詞時表示，日前參加救國團的活動讓他感觸很深，救國團是蔣經國一手創建，希望在當時的歷史背景下，號召年輕人加入對抗中共，保衛台灣。

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蔣萬安指出，隨著時代的演進，救國團也開始讓年輕人參加各項營隊，或是國際事務研習營等，打開年輕人的視野，曾是很多民眾年輕時共同的記憶，但當民進黨戴上有色的政治眼鏡，今天竟然連愛國都要分顏色，連青春記憶都成為清算鬥爭的對象，令人無法接受，感到憤怒，挺救國團就是要挺台灣好不容易建立起來的民主法治

蔣萬安表示，民進黨只要到選舉就操作抗中保台，但民進黨是嘴巴上抗中，根本保不了台。今年8月中共軍演，有4枚飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布訊息，台灣人才知道真相，而中共無人機騷擾外島營區，國軍反應卻慢半拍，這樣的執政黨還敢跟民眾說抗中保台，這都是刻意的選舉操作。（編輯：林淑媛）1111106