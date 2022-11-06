政見說到做到 黃秀芳：讓彰化動起來不再空轉

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天說，選情越來越熱烈，越來越多企業界、工商界朋友加入助選行列，大家共同目標就是要讓彰化動起來，不再空轉，不再只有喊口號，她的政見都可說到做到。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，加強「陸戰」，黃秀芳今天前往彰師大寶山校區、華陽市場一帶掃街拜票，並陸續出席鄉鎮市民代表、縣議員聯合競選總部成立大會，傍晚則在北斗奠安宮停車場舉辦「彰化大步向前走」造勢活動，副總統賴清德再度到場力挺。

黃秀芳接受媒體聯訪表示，選情越來越熱烈，也有越來越多企業界、工商界加入助選行列，好友相聚感覺很棒，大家共同目標就是要讓彰化動起來，不再空轉，不再只有喊口號，鄉親都很看重黃秀芳提出的政見，她向鄉親保證，當選後一定會是一名好縣長。

黃秀芳指出，過去擔任縣議員、立法委員，訴求就是「用心聽、認真做」，做得多、說得少，也不會宣傳，但實際上她已為彰化從中央爭取新台幣上百億元經費，包含對手彰化縣長王惠美曾反對的前瞻基礎建設計畫，中央用心照顧彰化，但國民黨主席朱立倫輔選王惠美竟然說「彰化沒有中央支持」，當時王惠美站在旁邊聽見朱立倫抹黑中央和黃秀芳，竟不敢站出來澄清。

黃秀芳說，不只她覺得委屈，支持者也很生氣，昨天有媒體問王惠美「要不要請朱主席澄清」，但王惠美卻不敢回應，不過昨天二水跑水節活動時，王惠美又感謝中央，繼續「吃中央的豆腐」，這種「大街罵人，小巷感謝」作風，是做人的道理嗎？

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黃秀芳呼籲，請朱立倫向總統蔡英文道歉，也請王惠美算一算過去4年中央給彰化多少補助款，其中又有多少是黃秀芳爭取，既然王惠美昨天出席跑水節時在二水林先生廟拜拜，就應該知道廟內掛著「飲水思源」牌匾，請王惠美不要淪為一名不知飲水思源的縣長。

黃秀芳在溪湖鎮站台也指出，王惠美曾說「捷運到溪湖」，請問鄉親「現在有捷運了嗎？」她自己不會提做不到的政見，因此，她提出先改善公車、客運系統及重陽敬老禮金等政見，都可說到做到，選戰最後階段，也請鄉親幫忙催票，讓「彰化隊」全壘打。（編輯：陳仁華）1111106