賴清德：已為黃秀芳輔選11次 不忍看彰化繼續衰敗

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（中央社記者葉素萍台北6日電）副總統賴清德今天晚間赴彰化為民進黨彰化縣長參選人黃秀芳站台，他說，到彰化替黃秀芳輔選了11次，之所以這麼勤跑，因為彰化縣太重要，他不忍心看彰化繼續退步衰敗；他說，現任彰化縣長王惠美很認真，但方向不對、方法也不對。

賴副總統晚間出席「彰化、大步向前走」造勢活動致詞時提到，前彰化縣長魏明谷2018年將縣政交給現任縣長王惠美時，彰化縣人口還有127萬7000多人，但今年9月分剩124萬人，4年不到的時間，人口流失3萬2000多人，平均一年流失8000多人。

賴副總統說，王惠美推縣政的方向不對、方法不對，縣府團隊的專業也不夠，導致彰化縣人口不斷流失；彰化縣平均薪水全國最低，問題在經濟、產業，如果沒有針對這問題對症下藥，再怎麼努力、行程再怎麼跑，對這個城市都沒有助益，只能看著城市人口一年比一年少、一年比一年更衰敗。

賴副總統表示，他到彰化替黃秀芳助選，今晚已經是第11個行程，他已經替黃秀芳助選11次，之所以這麼勤跑，因為彰化縣太重要，他不忍心看彰化繼續退步、衰敗下去。

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賴副總統認為，黃秀芳提出的政策比較對，有抓到重點，並為彰化產業射出3支箭，包括，引進先進科技產業、引進人工智慧產業、電動車產業；用人工智慧新興科技提升中小企業競爭力、提高附加價值，產業有賺錢，可以提供更好的薪水；串連彰化縣工業區，整合力量。

賴副總統說，媒體評比，彰化經濟就業表現是後段班，現任縣長王惠美很認真拚縣政，但就是沒辦法，現在是決心做出改變的時候；他呼籲民眾，讓黃秀芳當選，改變彰化縣的命運，帶動彰化繁榮發展，讓彰化鄉親過更好的日子，讓彰化年輕人不必離鄉背景。（編輯：蘇志宗）1111106