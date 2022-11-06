屏東輔選蘇清泉 韓國瑜：不收薪水幫賣農漁產

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國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前左）6日晚間在東港東隆宮舉辦造勢晚會，前高雄市長韓國瑜（前右）站台助講，韓國瑜大讚蘇清泉以醫者角度發自內心關懷鄉親，期待為屏東帶來改變；他並表示，若未來蘇清泉順利當選，找他當志工，將不收薪水，幫忙賣屏東農漁產品。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天在東港東隆宮舉辦造勢晚會，前高雄市長韓國瑜站台表示，若蘇清泉當選，找他當志工，將不收薪水，幫忙賣屏東農漁產品。

蘇清泉今天在東隆宮廟埕前舉辦「屏東出頭天」造勢晚會，邀請到前高雄市長韓國瑜助講，主辦單位喊出現場超過1萬名支持者，齊聲高喊：「蘇清泉，當選！韓國瑜，加油！」

韓國瑜致詞指出，民進黨在屏東縣長期執政，若有感經濟發展不好、年輕人大量外流、弱勢族群沒得到充分照顧，也沒有滿足屏東人，那就要思考「過去是不是做錯了決定，投錯了人」，這是溫暖的溝通，善意的提醒。

韓國瑜表示，蘇清泉從醫界參與政界，以醫者角度發自內心關懷鄉親，期待為屏東帶來改變，也相信屏東一定會呈現不同的風貌。若未來蘇清泉順利當選，找他當志工，將不收薪水，幫忙賣屏東農漁產品。

蘇清泉強調，延續現任縣長潘孟安好的政策，強化潘孟安沒有做的事情，照顧屏東每一名需要照顧的人，尤其是老人跟幼兒的福利。（編輯：謝雅竹）1111106