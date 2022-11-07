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聖克駐台大使范東亞履新 曾在台留學6年

2022/11/7 11:09（11/7 11:46 更新）
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聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）（左）7日上午向外交部長吳釗燮（右）呈遞到任國書副本。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月7日
聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）（左）7日上午向外交部長吳釗燮（右）呈遞到任國書副本。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月7日
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐中華民國（台灣）特命全權大使范東亞（Donya Lynex Francis）今天上午向外交部長吳釗燮遞交到任國書副本。范東亞曾在台灣留學6年並獲得學士、碩士學位。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮歡迎范東亞履新，期許攜手合作深化兩國篤實邦誼。

吳釗燮表示，台克兩國關係密切友好，克國長期堅定支持台灣參與國際組織，政府與人民均非常感念並十分珍視兩國相互扶持的兄弟邦誼。

吳釗燮說，未來將與聖克國總理德魯（Terrance Drew）所領導的政府，繼續在公衛醫療、再生能源、青年及婦女賦權、教育文化、智慧農業、數位發展等領域密切合作，為兩國人民創造最大的福祉。

范東亞表示，克國是台灣堅定的友邦，兩國關係在雙方共同努力下，已奠立深厚基礎，此次獲任駐台大使至感榮幸，當全力促進台克關係更上一層樓。

范東亞曾在台灣留學6年，獲得新聞傳播學士及台北醫學大學全球健康發展碩士學位，返回克國後擔任教師、總理辦公室新聞官等職務，是克國傑出青年。

吳釗燮祝福范東亞履新愉快、工作順利，除了和老朋友敘舊，也能結交台灣各界更多新朋友，共同努力增進台克關係。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區的重要友邦，兩國建交39年來在各領域密切合作，成果豐碩，深獲克國人民的肯定。（編輯：翟思嘉）1111107

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