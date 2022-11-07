蔡總統挺18歲公民權：台灣要更好 需要年輕人

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文今天透過臉書分享台灣青年民主協會的18歲公民權影片，她說，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，她深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

蔡總統透過臉書發文「如果能讓未來更好，你會同意嗎？」她說，有人18歲的時候，就開始打工；也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定。每個人的18歲經歷，可能都不一樣，但一樣的是，要開始為自己負責任。

蔡總統說，18歲成年應該是一種祝福，而不是限制，可以充滿志氣、充滿冒險的精神，為自己負責任做決定，當然也應該可以行使自己的權益。

她說，要讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，她深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

蔡總統表示，距離投票剩下19天，18歲公民權，她要請大家一起投下同意票，請大家一起同意，年輕世代可以決定國家的未來，也一起同意，心愛的台灣可以更好更進步。（編輯：蘇志宗）1111107