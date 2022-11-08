廣告涉抹黑未署名 民進黨雲林縣黨部報警促下架

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民進黨雲林縣黨部8日抗議虎尾圓環懸掛未署名廣告看板，內容批評民進黨及高端疫苗，縣黨部主委林金忠（前排左3）、民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排左4）等人高喊「抗議違法文宣、即刻下架」。中央社記者姜宜菁攝 111年11月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）民進黨雲林縣黨部抗議虎尾圓環懸掛未署名廣告看板，內容批評民進黨及高端疫苗，縣黨部認為，涉及污衊民進黨，已向警方報案，並要求下架違法的廣告看板。

對此，雲林縣虎尾警分局表示，看板屬於私人財產，警方依法處理，如果有人覺得內容不妥，權益受損可依法提告。

民進黨雲林縣黨部指出，有廣告商今天上午9時許在虎尾圓環懸掛看板，內容批評民進黨、高端疫苗，縣黨部在上午10時許得知後，立即趕到現場表達不滿，民進黨縣黨部主委林金忠、民進黨雲林縣長參選人劉建國等人高喊「抗議違法文宣、即刻下架」。

林金忠表示，選舉是一個民主、理性的活動，虎尾圓環卻懸掛未署名廣告看板且涉及抹黑，屬於違法的黑函，身為受害者要求即刻下架；至於看板內容是否有涉及妨害名譽或誹謗，會再與律師商議。

劉建國認為，各政黨或參選人應該正面選舉，任何文宣、宣導品應具體署名表示負責，未署名的看板，選民絕對不能接受及認同。

林金忠、劉建國等人要求檢警應該要立即處理，因為這個未署名廣告看板會造成一個長期為台灣打拚的政黨傷害，距離投票不到20天，絕對不能忍受發放黑函式的選舉奧步。（編輯：戴光育）1111108