台灣攜手以色列社福機構 鼓勵青年追夢回饋鄉里

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（中央社台北8日電）駐以色列代表處昨天舉行「台灣倡議-青年教育及賦能」合作計畫啟動儀式，駐以色列代表李雅萍與這個計畫贊助的青年學子座談，分享台灣發展經驗，鼓勵學子勇於追求夢想，回饋鄉里。

駐以色列代表處昨天與上拿撒勒（Nof HaGalil）市政府及以色列著名社福組織Pitchon-Lev共同舉行這項合作計畫啟動儀式，包括上拿撒勒市政府副市長巴龍（Simon Baron）、教育局長克雷恩（Mina Klein）及Pitchon-Lev執行長柯恩（Eli Cohen）及計畫興辦學校校方主管等30多人出席。

李雅萍於啟動儀式致詞表示，台、以共享自由及民主價值，樂善好施的信念均深植兩國文化，堅信每一個人無論種族、性別及國籍都不應被遺忘。台灣過去也曾接受國際援助，如今有能力回饋世界，將和理念相近國家持續為教育、氣候變遷及社會平等各種挑戰全球的議題做出貢獻，持續成為國際良善的力量。

李雅萍也說明這次和以色列合作的教育種子計畫，不僅在培養以國未來世代的領袖，同時為當地社會種下良善循環的幼苗，盼這股良善力量遍及以色列及全球角落；台灣期待和以國各界夥伴加強合作，攜手推動社福工作。

克雷恩和柯恩等人也在致詞時肯定台灣在全球所扮演的重要角色，感謝台灣慷慨善舉，尤其上拿撒勒市是以色列多元族群融合的代表性城市，台灣倡議計畫將扶助猶太裔、阿拉伯裔及新移民背景的學生，別具意義。另外，在場的受惠學生代表也充分感受到台灣給予的溫暖關懷。

Pitchon-Lev成立於1998年，致力協助弱勢家庭擺脫貧苦，每年扶助超過16萬人，是以國最重要的社福組織之一。

這次台灣倡議計畫將協助以色列的耶路撒冷市及上拿撒勒市兩所學校中學青年，計劃輔導期自高中起直到兵役結束共7年時間，引導受惠學生將所學知能傳遞所屬社區青年社群，整體受惠對象將達數百人。（編輯：陳惠珍）1111108