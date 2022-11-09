李俊俋：現任嘉義市長跑累了 就換下一棒來跑

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嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前右3）9日前往嘉義市選委會完成登記，並與黨籍市議員參選人一起喊口號加油打氣。中央社記者黃國芳攝 111年11月9日

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，民進黨市長參選人李俊俋今天登記時表示，「如果現任的市長跑累了，那就換下一棒來跑」。尋求連任國民黨籍市長黃敏惠則派代表前往登記。

李俊俋上午在前嘉義市長涂醒哲、民進黨中常委陳茂松、國策顧問黃俊森、小英之友會總會長黃淑英，以及多名民進黨嘉義市議員參選人等人陪同下，前往嘉義市選舉委員會登記參選嘉義市長。

李俊俋接受媒體聯訪表示，11月26日全國九合一選舉告一段落後，將傾全力使嘉義市長重行的選舉熱起來，讓市民及全國民眾都來檢驗嘉義市的市政，以及未來的發展。

李俊俋指出，嘉義市長重行選舉，是一項新的挑戰，絕對認真面對、全力以赴；嘉義市長選舉因重行選舉成為全國注目的焦點，將利用這次機會好好檢討一下嘉義市這10幾年來的發展，針對人力資源、經濟發展、基礎建設，以及未來的規劃，市府是否有提出因應政策。

李俊俋說，目前嘉義市的人力不斷地流失、經濟發展停滯，在公共及基礎建設執行率差，未來的規劃也模糊不清，因此，須重新檢討嘉義市所出現的問題，這也是市民在重行選舉中，應該思考的問題。

他表示，嘉義市為民主聖地，市民應該思考真正的正義，以及民主的定義，「如果現任的市長跑累了，那就換下一棒來跑」，嘉義市才能維持進步及更好的發展。

黃敏惠競選總部上午由總部主任張寬煜，以及國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯一同代表黃敏惠前往嘉義市選委會登記。

張寬煜接受媒體聯訪表示，黃敏惠因今天有市政重要行程，不克親自登記；嘉義市長選舉期程改變，但支持黃敏惠的民眾永遠不變，支持者有信心、決心會挺到黃敏惠當選市長為止。

李俊俋在登記後，則邀請黃敏惠能針對市政議題公開辯論，不過，張寬煜指出，目前並沒有這個規劃，還是會依照規定在電視上進行政見發表。

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嘉義市選委會表示，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長選舉改至12月18日投票，今天起至12日開放登記。昨天登記首日，無黨籍的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」搶第1登記。

中選會公布嘉義市長重行選舉相關選務時程，包含11月8日至12日受理候選人登記申請、11月29日候選人抽籤決定號次、12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會、12月18日投票、開票，12月23日公告當選人名單、12月23日前發給當選證書。（編輯：卞金峰）1111109